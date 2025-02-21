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Україні не можна погоджуватися на припинення бойових дій: Сотник назвав причину

Марія Николишин
21 лютого 2025, 15:15
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Якщо зараз європейці не вступлять у війну, то завтра відбиватимуть російські ракети, що летять у них.
Україні не можна погоджуватися на припинення бойових дій: Сотник назвав причину
Путіну потрібна пауза у війні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви публіциста:

  • Путіну потрібна пауза у війні
  • Наша країна не повинна погоджуватися на припинення бойових дій
  • Українцям потрібно домовлятися з європейцями

Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про те, що він наполягає на негайному припиненні вогню в Україні. Зокрема, повідомлялось, що він має намір досягти цього до Великодня. Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник припустив, чи потрібна Росії і Путіну пауза у війні.

За його словами, Путіну пауза потрібна.

"Що стосується припинення вогню, то це все одно, що сказати хворому на пневмонію: Тобі треба просто перестати кашляти. Не кашляй більше - і все буде добре", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Публіцист підкреслив, що українці стріляють не тому, що вони злі, а тому що йде війна, і обстрілюють їхні міста.

"От нещодавно Одесу хто атакував? Добрі росіяни, такі легітимні, справедливі та миролюбні", - заявив Сотник.

Він також додав, що Україна не повинна погоджуватися на припинення бойових дій, бо для неї це згубно.

"Потрібно домовлятися з європейцями, відкривати їм очі. Хоч би як цинічно це звучало, але воювати сьогодні на чужій території європейцям все-таки краще, ніж відбивати російські ракетні атаки на своїй території завтра. Якщо зараз європейці не вступлять у війну, то завтра відбиватимуть російські ракети, що летять у них. Чи хочуть вони цього? Їм просто не хочеться про це думати", - підсумував журналіст.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Сотником, у якому він розповів, як РФ перетворює США на союзника, і що далі буде з війною в Україні:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та її союзники мають єдину і чітку позицію: вони прагнуть довготривалого миру в Україні та готові виконувати всі свої зобов’язання для забезпечення безпеки в Європі.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що встановлення режиму тиші на лінії фронту без справедливої мирної угоди не означатиме повноцінне закінчення війни.

Водночас, політичний експерт Тарас Загородній заявив, що Путін продовжуватиме війну, хоч справи Росії з економікою і погані.

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Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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