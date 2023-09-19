"Україні треба дві речі, щоб переламати війну": Черник розкрив подробиці

Українським військовим вкрай необхідні далекобійні ракети з важкою бойовою частиною, каже Черник.

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"Україні треба дві речі, щоб переламати війну / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Країна-агресорка Росія має в п'ять разів більше живого ресурсу. Проте під час воєн вирішальну роль відіграє якість, а не кількість. У історії воєн є приклади, коли перемагали країни, які мали значно менше солдатів, техніки та зброї, ніж їхні противники. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Петро Черник у коментарі 24 каналу.

"Україні треба 2 речі, щоб переламати війну та пришвидшити перемогу. Високо майстерна мотивація – мотивацію маємо, майстерність наша росте. І якомога більше якісної зброї. В історії є такі випадки, нічого нового. Якщо хочеш знати, як буде, вивчай, як було", - сказав військовий експерт.

За його словами, під час Шестиденної війни в Ізраїлі у 1967 році півтора десятка країн арабської коаліції переважали ізраїльтян в усьому. Ізраїльтян було сто тисяч, а противника – півмільйона. Ізраїль тоді мав близько 300 літаків та 500 танків, а країни арабської коаліції – понад 900 літаків та 2800 танків.

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Однак тоді ізраїльтянам вдалося зробити, здавалося, неймовірне – вщент розгромити ворога. Зробити це Ізраїль зміг завдяки високоякісній організації та дуже якісній зброї.

"Це (перемогти Росію – ред.) можливо. Я не належу до тих аналітиків, котрі вважають, що союзники нічого не дали. З точністю до навпаки. Дали стільки, скільки нам би й не снилося. Але зараз гостро стоїть питання, щоб переламати хід війни", - зазначив Черник.

Він вважає, що переламати хід війни Україна зможе авіацією, зокрема F-16. До того ж важливо, яка зброя піде до винищувачів. Українським військовим вкрай необхідні далекобійні ракети з важкою бойовою частиною.

"Балістичні, а саме ATACMS. Storm Shadow, SCALP, Taurus це дуже добре, але вони не переламають хід війни. Переламає балістика й авіація", - зауважив військовий експерт.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

Окрім того, ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. Як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, українські захисники провели успішні дії в напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки і Дачного. З боями росіяни відступають, проте жорсткі зіткнення тривають.

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