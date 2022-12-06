Українці по-новому платитимуть за електрику через відключення: що зміниться

Відтепер платіжки розраховуватимуть за іншою системою, і платити за світло доведеться менше.

Українцам по-новому нараховуватимуть плату за електрику через відключення/ УНІАН, Вікіпедія

В Україні змінили систему нарахування оплати за електрику у тих випадках, коли громадяни з певних причин не подали вчасно показники лічильника.

Раніше споживачу, який не передав показники у встановлений термін, приходила платіжка, суму в якій вираховували за нормативами споживання. Тепер же це середнє споживання вирахувати важче, адже громадяни не можуть використовувати електроенергію на середньому рівні їхнього звичайного споживання через регулярні відключення.

Тому Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) змінила правила розрахунку сум у платіжках. Відповідне рішення прийняли під час засідання регулятора.

Споживачів, які вчасно передаватимуть показники лічильника, ці зміни не зачеплять – їм нараховуватимуть оплату згідно з переданими даними.

Але якщо хтось не встиг, забув або з інших причин не передав показники у встановлений термін, платіжку йому розраховуватимуть по-новому. До уваги братимуться не нормативи споживання, а понижувальний коефіцієнт.

"Застосувати у разі відсутності фактичних показів лічильника понижуючого коефіцієнта споживання електричної енергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці", – йдеться у рішенні НКРЕКП.

Оператори системи розподілу повинні будуть повідомляти НКРЕКП, наскільки великий знижувальний коефіцієнт зміни споживання електрики вони застосували під час відключень. Ці дані регулятору передаватимуться до 25 календарного дня місяця, наступного за розрахунковим місяцем.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок ракетних ударів РФ по всій Україні були введені аварійні відключення електропостачання. Окупанти під час масованої ракетної атаки влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у Києві почнуть вимикати світло навіть у тих будинках, у яких раніше постійно була електрика через заживлення від однієї лінії з об’єктами критичної інфраструктури. Такі будинки відключатимуть від мережі в ручному режимі.

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