glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українці по-новому платитимуть за електрику через відключення: що зміниться

6 грудня 2022, 09:38
Відтепер платіжки розраховуватимуть за іншою системою, і платити за світло доведеться менше.
Свет, квитанция за свет, квитанция за электрэенергию
Українцам по-новому нараховуватимуть плату за електрику через відключення/ УНІАН, Вікіпедія

В Україні змінили систему нарахування оплати за електрику у тих випадках, коли громадяни з певних причин не подали вчасно показники лічильника.

Раніше споживачу, який не передав показники у встановлений термін, приходила платіжка, суму в якій вираховували за нормативами споживання. Тепер же це середнє споживання вирахувати важче, адже громадяни не можуть використовувати електроенергію на середньому рівні їхнього звичайного споживання через регулярні відключення.

Тому Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) змінила правила розрахунку сум у платіжках. Відповідне рішення прийняли під час засідання регулятора.

Споживачів, які вчасно передаватимуть показники лічильника, ці зміни не зачеплять – їм нараховуватимуть оплату згідно з переданими даними.

Але якщо хтось не встиг, забув або з інших причин не передав показники у встановлений термін, платіжку йому розраховуватимуть по-новому. До уваги братимуться не нормативи споживання, а понижувальний коефіцієнт.

"Застосувати у разі відсутності фактичних показів лічильника понижуючого коефіцієнта споживання електричної енергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці", – йдеться у рішенні НКРЕКП.

Оператори системи розподілу повинні будуть повідомляти НКРЕКП, наскільки великий знижувальний коефіцієнт зміни споживання електрики вони застосували під час відключень. Ці дані регулятору передаватимуться до 25 календарного дня місяця, наступного за розрахунковим місяцем.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок ракетних ударів РФ по всій Україні були введені аварійні відключення електропостачання. Окупанти під час масованої ракетної атаки влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у Києві почнуть вимикати світло навіть у тих будинках, у яких раніше постійно була електрика через заживлення від однієї лінії з об’єктами критичної інфраструктури. Такі будинки відключатимуть від мережі в ручному режимі.

Читайте також:

свет квитанція платіжка електроенергія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:30

Компанія холдингу TECHIIA забезпечує українськомовну трансляцію Чемпіонату світу з футболу актуально

10:04

Здавав людей окупантам у катівні: у Мелітополі підірвали колаборанта-друга КівиВідео

09:46

Гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку: Рибам – реалізація планів, Овнам - зміни

09:38

Українці по-новому платитимуть за електрику через відключення: що змінитьсяВідео

09:26

Голлівудські зірки Камбербетч і Лоу зібрали 4 млн гривень для УкраїниВідео

Реклама
09:09

Померла популярна комедійна американська актриса Кірсті Еллі

08:36

"Йдеться про десятки": у окупантів ще вистачає літаків для ударів по Україні - спікер ПСВідео

08:25

РФ може знову вдарити ракетами по Україні 6 грудня: у ЗСУ попередили про небезпекуВідео

08:20

"Русский мир" на цих територіях вже не проросте ніколиПогляд

07:58

Яйця злетять у ціні, а з ними й курятина: виробники назвали причинуВідео

07:23

Ранок в Курську почався з "бавовни" на аеродромі: росіяни в паніці говорять про удар безпілотникомВідео

07:02

Новий 2023 рік: де і як зустрічати, що приготувати і як прикрасити будинокВідео

06:48

Вибухи на авіабазах РФ можуть зірвати кампанію ударів по інфраструктурі України – ISWВідео

06:30

З днем Збройних сил України: вірші, проза та картинки з вітаннями безстрашним воїнамФотоВідео

06:19

Росіяни хочуть продовження війниПогляд

05:30

"У Кремлі йшли серйозні дебати": Піонтковський прокоментував ракетний Удар по УкраїніВідео

05:00

Шкіра сяятиме, а губи будуть ніжними: цей секретний продукт догляне за обличчям красуньВідео

04:05

Навіщо кидати грецькі горіхи в окріп: простий лайфхак для кухні, про який знають не всі

03:30

Вріже лютий мороз до - 15°: українці дізналися терміни крижаного прогнозуВідео

02:52

"Крива, як турецька шабля": Волочкова повністю роздяглася в лазніВідео

Реклама
02:20

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2023, щоб залучити удачу і щастя

01:32

Невістка Ющенка похвалилася ласими принадами в дорогущому бікіні

00:51

Прикмети на 6 грудня: які 5 заборон ніколи не можна порушувати в найважливіший день грудняВідео

05 грудня, понеділок
23:39

Прикмети на 7 грудня: які 5 речей не можна робити у велике свято, щоб біду не залучитиВідео

23:26

Ракетний удар по енергооб'єктах: ситуація стабілізується через 1-2 дні - УкренергоВідео

23:12

Загинули 4 людини, ми ще не можемо закрити все небо: Зеленський розповів про наслідки ракетної атаки РФВідео

23:10

Кіркоров прокоментував незадоволене обличчя дочки, коли вона отримувала подарунки

23:02

"Будуть превентивні удари": Фейгін заявив, що росіяни більше не зможуть безкарно бити по УкраїніВідео

22:55

"Тільки молитися": дочка Заворотнюк розповіла про стан матері і заговорила про її зовнішність

22:42

"Впишуться в кордони Росії": Кулеба висміяв радісного Путіна через "прогулянку" Кримським мостомВідео

22:34

"Хороші росіяни" плакали від гордості: Аллегрова заспівала пісню-підтримку вбивствам в Україні

22:31

Чому окупанти так наполегливо "самознищуються" під Бахмутом: експерт назвав три причиниВідео

22:30

Україна готова надати РФ гарантії безпеки: у Зеленського назвали умовуВідео

22:18

Цього краще уникати: чому не можна дивитися кішці в очі

22:01

"Народилися в один рік зі мною": Данілов розповів про російську ракету, що впала в МолдовіВідео

22:00

День Катерини: теплі привітання, листівки та картинки для прекрасної іменинниці

21:54

"Потрібно бути готовими": РФ може використати ракетну атаку для наступу – військовий експертВідео

21:45

Ламала і била посуд: неадекватна росіянка влаштувала скандал в московському барі через пісню Вакарчука

21:41

"Лукашенка публічно ліквідують": експерт заявив, що Росія може готуватися до анексії БілорусіВідео

21:30

Червоний новорічний манікюр 2023 казкової краси, який змусить повірити в дивоФото

Реклама
21:08

Шикарна укладка забезпечена: 5 лайфхаків для природного об'єму волоссяВідео

20:27

Бояться "великої війни": США зменшили дальність HIMARS, щоб Україна не била по РФ - WSJВідео

20:16

"Прильоти" були в 3 областях: українська енергосистема вистояла під час атаки РФ – ШмигальВідео

20:06

Аварійні відключення: по всій Україні екстрене знеструмлення після ракетних ударів РФВідео

19:41

Різко постарілий Максим Галкін розповів про прохання перерахувати грошіВідео

19:28

Терміново запасаємось: перед Новим роком ціни на сир можуть стати захмарнимиВідео

19:19

Військові вбиті, літаки пошкоджені: у Москві підтвердили атаки на авіабази ВПС РФВідео

19:00

В Україні різко потепліє: насувається циклон зі снігопадами і дощамиВідео

18:56

"Ні, Архип, нікуди ти не поїдеш": сина зрадниці Корольової взяли в РФ за м'яке місце

18:55

Хвиля хейту на адресу Пташки: що робити з цим?Погляд

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Синоптик
Погода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти