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Аварійні відключення: по всій Україні екстрене знеструмлення після ракетних ударів РФ

5 грудня 2022, 20:06
В першу чергу електроенергія буде подаватися на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.
Відключення світла
По всій Україні ввели відключення електрики / Колаж фото УНІАН

Аварійний відключення електропостачання вводяться в Україні в усіх областях у понеділок, 5 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Національної енергетичної компанії Укренерго в Telegram.

Уточнюється, що обмеження вводяться у зв'язку з ракетними ударами РФ по об'єктах критичної інфраструктури.

"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом і споживанням електроенергії у всіх областях України буде введений режим аварійних відключень", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що в першу чергу електроенергія буде подаватися на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

Аварійні відключення: по всій Україні екстрене знеструмлення після ракетних ударів РФ
/ t.me/s/Ukrenergo

Ракетна атака РФ

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте більше:

Укренерго відключення ракетний удар електроенергія
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