Аварійні відключення: по всій Україні екстрене знеструмлення після ракетних ударів РФ

Аварійний відключення електропостачання вводяться в Україні в усіх областях у понеділок, 5 грудня.
Про це йдеться в повідомленні Національної енергетичної компанії Укренерго в Telegram.
Уточнюється, що обмеження вводяться у зв'язку з ракетними ударами РФ по об'єктах критичної інфраструктури.
"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом і споживанням електроенергії у всіх областях України буде введений режим аварійних відключень", - йдеться в повідомленні.
Також підкреслюється, що в першу чергу електроенергія буде подаватися на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.
Ракетна атака РФ
Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.
Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.
В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.
Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
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