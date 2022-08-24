Українці можуть отримати 1500 гривень на продукти: як скористатися допомогою

У містах Чернігів, Ніжин та Суми отримати сертифікати можна тільки за попереднім записом.
Жителі України різних категорій можуть отримати продуктовий сертифікати, якщо вони проживають зараз у Сумській та Чернігівській областях.
Як повідомляється на сайті благодійної організації ADRA Ukraine за підтримки Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), ООН допомагає в отриманні цієї допомоги.
Власник сертифікату може купити продовольчі або непродовольчі товари на суму 1500 грн в магазинах "Сільпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", "Thrash!Траш!".
Хто може отримати сертифікат:
- внутрішньо переміщені особи;
- ті, що постраждали в результаті військових дій;
- особи з інвалідністю (І, ІІ група);
- самостійно забезпечують життєдіяльність сім'ї;
- вагітні жінки або годуючі немовлят;
- багатодітні сім'ї;
- особи пенсійного віку (60+).
Як отримати сертифікат
У містах Чернігів, Ніжин та суми отримати сертифікати можна тільки за попереднім записом.
Запис ведеться в пунктах видачі в порядку живої черги.
Як тільки набирається кількість людей, форма закривається на час обробки заявок.
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