Українців попереджають про сильні пориви вітру: яким регіонам очікувати негоду

У неділю погода в кількох регіонах України погіршиться / УНІАН

Після декількох днів холоду вдосталь насолодитися теплою осінньою погодою вийде далеко не всім. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про посилення вітру в українських регіонах.

"За даними Гідрометцентру, 26 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий)", – мовиться у повідомленні ДСНС України.

У зв'язку з цим рятувальники радять українцям бути обережнішими на вулиці. Зокрема, не ходити під великими рекламними щитами, дахами будинків і великими деревами. Своєю чергою водіям слід вибирати безпечне місце для паркування автомобіля, щоб дерево або гілка, що впало, не пошкодило транспортний засіб.

Як раніше повідомляв Главред, на більшості території України 26 вересня опадів не очікується, буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі прогнозують тільки в Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Погода в Україні на найближчі дні

Синоптики прогнозують 27-28 вересня в Україні мінливу хмарність без особливих опадів. Вітер – північно-західний, що змінюється на північно-східний, 5-10 м / с. Температура вдень – від +11 до +16, вночі від 4 до 9 градусів тепла.

На Закарпатті та півдні країни вдень прогнозується від +13 до +18, а вночі від 7 до 12 градусів тепла.

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