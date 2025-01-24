Трамп може "прикрутити кран" допомоги Україні: озвучено сценарій тиску на Київ

У Дональда Трампа є можливість впливу на Київ, переконаний Віталій Кулик.

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Віталій Кулик спрогнозував нові дії Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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США можуть тиснути на Україну, припинивши фінансування

Може йтися про серію розслідувань, ініційованих Конгресом

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував питання щодо ймовірного сценарію тиску Дональда Трампа на Україну.

"Якщо говорити про Україну, то, по-перше, це припинення фінансування. Уже зараз ідеться про завершення програми підтримки третіх країн на 90 днів до перевірки її ефективності. Це не означає, що підтримка України буде повністю припинена, але програма пройде аудит", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт не виключає, що може йтися про серію розслідувань, ініційованих конгресменами і сенаторами Сполучених Штатів. Ці слідчі комісії розглядатимуть використання коштів в Україні, і там можуть звучати прізвища українських посадовців, зокрема з Офісу президента та Кабміну.

"Якщо йдеться про військову допомогу, то це передача військової техніки. Однак Сполучені Штати мають союзників, які, незважаючи на дії Трампа, готові підтримувати Україну. Якщо Трамп введе обмеження і не продовжить підтримку, це може змусити деяких європейських партнерів переглянути свою політику і скоротити допомогу Україні", - припускає він.

На його думку, це стосується таких країн, як Данія, яка передала Україні левову частку своєї військової техніки, або Норвегія, яка вкладала великі кошти в підтримку України. Вони можуть почати більше думати про власну безпеку, оскільки перебувають у зоні експансіоністської політики Росії.

"Тому, на мій погляд, у Трампа є можливість впливу на Київ, адже ми залежимо від американської зброї та військової техніки. Сподіваюся, що Україна має достатню спроможність чинити опір цьому тиску і захищати свої інтереси. Іноді навіть близьким друзям потрібно вміти сказати "ні", - зазначив співрозмовник.

Кулик додав, що спроможність України протидіяти залежить не лише від політичної волі влади, а й від економіки, промисловості та здатності виробляти необхідну кількість ракет, військової техніки, боєприпасів тощо.

"Також це залежить від мобілізаційних можливостей і того, чи здатні ми переглянути мобілізаційну політику. Ми маємо розглянути і питання того, чому досі не впроваджено інтегровану систему оборони, а економіка не переведена на військові рейки? Багато питань виникає, і в тому числі до неефективного управління", - резюмував він.

Раніше Кулик заявив про те, що Трамп може запустити процес переговорів, але є нюанс. Заяви Трампа про тиск на РФ заради припинення вогню в Україні звучать досить потужно, проте на практиці у президента США немає відповідних повноважень.

Як повідомляв Главред, стало відомо, що за оцінками аналітиків, такі погрози Трампа можуть зіграти на руку Москві, надаючи Володимиру Путіну можливість використовувати будь-яке припинення вогню для закріплення своїх територіальних досягнень і відновлення військових ресурсів.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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