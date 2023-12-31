Patriot збив уже 15 "Кинджалів": скільки ракет Росія запускала у 2023-му

Американський ЗРК Patriot за час своєї роботи в Україні знищив уже 15 гіперзвукових ракет "Кинджал", які Росія вважає такими, що їх важко збивати силами ППО, поділився в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як "Кинджал". 4 травня був збитий перший "не имеющий аналогов" "Кинджал" Х-47 - ракета М2. Таким чином, продовжується відлік... Стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо 15 тих "Кинджалів", збитих саме системою Patriot, - висловився Ігнат.
Однак цих ЗРК в Україні досі недостатньо, щоби ефективно захищати небо.
Скільки Росія всього запускала по Україні ракет
За словами спікера командування Повітряних сил, за рік повномасштабної війни країна-агресорка випустила 7500 ракет різних типів - авіаційних, зенітних, балістичних і крилатих.
Раніше Ігнат стверджував, що протягом 2023 року Росія випустила по Україні 7400 ракет, з яких знищити вдалося близько 1600.
Разом з тим, Ігнат підтвердив, що російські "борти" у Брянській області збили за допомогою Patriot.
ППО України
Навесні в Україні розгорнули другий комплекс системи ППО IRIS-T. Тоді Берлін обіцяв передати Києву чотири таких ЗРК.
Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.
Разом з тим росіяни неодноразово намагалися знищити установки під час масованих ударів по Україні. Одного разу ворогу навіть вдалося пошкодити Patriot під Києвом. Але система зазнала тільки незначних пошкоджень і швидко стала "у стрій".
7 листопада нові системи NASAMS стали на бойове чергування.
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