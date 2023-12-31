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Patriot збив уже 15 "Кинджалів": скільки ракет Росія запускала у 2023-му

Яна Ставська
31 грудня 2023, 18:08
Ігнат зауважив, що Україна має недостатньо цих комплексів, щоби захищати небо від ворожих ракет.
Patriot, Юрій Ігнат
Українська ППО навчилась збивати "Кинджали" / Фото: вікіпедія, скріншот

Американський ЗРК Patriot за час своєї роботи в Україні знищив уже 15 гіперзвукових ракет "Кинджал", які Росія вважає такими, що їх важко збивати силами ППО, поділився в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як "Кинджал". 4 травня був збитий перший "не имеющий аналогов" "Кинджал" Х-47 - ракета М2. Таким чином, продовжується відлік... Стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо 15 тих "Кинджалів", збитих саме системою Patriot, - висловився Ігнат.

Однак цих ЗРК в Україні досі недостатньо, щоби ефективно захищати небо.

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Скільки Росія всього запускала по Україні ракет

За словами спікера командування Повітряних сил, за рік повномасштабної війни країна-агресорка випустила 7500 ракет різних типів - авіаційних, зенітних, балістичних і крилатих.

Раніше Ігнат стверджував, що протягом 2023 року Росія випустила по Україні 7400 ракет, з яких знищити вдалося близько 1600.

Разом з тим, Ігнат підтвердив, що російські "борти" у Брянській області збили за допомогою Patriot.

ППО України

Навесні в Україні розгорнули другий комплекс системи ППО IRIS-T. Тоді Берлін обіцяв передати Києву чотири таких ЗРК.

Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.

Разом з тим росіяни неодноразово намагалися знищити установки під час масованих ударів по Україні. Одного разу ворогу навіть вдалося пошкодити Patriot під Києвом. Але система зазнала тільки незначних пошкоджень і швидко стала "у стрій".

7 листопада нові системи NASAMS стали на бойове чергування.

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війна в Україні ПВО війна Росії та України ЗРК Patriot Юрій Ігнат
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