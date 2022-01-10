"Терміново забезпечити": Україна зажадала від ФРН постачання озброєння

Україна хоче отримати від Німеччини озброєння / pixabay

Берлін повинен забезпечити постачання Києву оборонного озброєння, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він підкреслив, що ФРН несе моральну відповідальність за майбутнє України, передає Der Spiegel.

"Ми закликаємо уряд [ФРН] відмовитися від існуючої позиції, яка з точки зору моралі абсолютно зайва, і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням. У нас є право на самооборону", — сказав він.

Посол України каже, що Німеччина "несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль".

Мельник зазначив, що небажання Берліна надавати зброю Києву може негативно відбитися на стані відносин України та Німеччини.

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"Відмова ФРН від поставок оборонного озброєння викликає величезне невдоволення в українському суспільстві і може мати серйозні наслідки для двосторонніх відносин", - додав він.

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Раніше повідомлялося про те, що у зв'язку з нарощуванням військ РФ біля кордонів України адміістрація президента США Джо Байдена розглядає питання відправки Києву військових радників, обладнання та озброєння.

У зв'язку із загрозою нової військової операції Росії в січні-лютому 2022 року проти України, США почали готувати новий пакет допомоги.

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