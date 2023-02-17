Україна отримала від Франції протитанкові ракетні комплекси Akeron: як вони допоможуть на фронті

Ця зброя здатна вражати цілі на відстані 4 км. Такі ракети здатні самонаводитися на ціль, тому військові після запуску можуть одразу залишати вогневу позицію.

Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron/ скрін

Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron.

Про надання такої техніки розповів віцепрезидент Комісії з національної оборони і Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо, повідомляє Opexnews. При цьому невідомо, яку саме кількість такої техніки отримали українські військові.

"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та надіслані Akeron добре виконують свої завдання", – процитувало французького чиновника видання.

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Що відомо про Akeron MP

Akeron MP – це легка багатоцільова ракета вагою приблизно 15 кг, яка здатна вражати ворожі об’єкти на відстані понад 4 км. Оскільки такий ракетний комплекс відносно невеликий і має невелику вагу, то з ним може працювати розрахунок із кількох піхотинців. Крім цього, ракету можна запускати і повітряних суден та наземних військових засобів.

Ракета має інфрачервону оптичну систему самонаведення, за допомогою якої може наводитися на ціль автономно і без додаткового введення. Це робить її дуже зручною для використання на полі бою, адже військовий після вистрілу може одразу покинути вогневу позицію.

Також Akeron MP має волоконно-оптичне з’єднання з пусковою установкою. Завдяки цьому ракету можна запускати без наведення на конкретну ціль. Оператор отримуватиме зображення під час польоту ракети, зможе змінювати цілі просто під час польоту або переривати процес стрільби.

Військова допомога Україні від Заходу

Раніше повідомлялося, що країни-союзники України Польща, Норвегія, Канада та Іспанія сформували танковий батальйон для ЗСУ. Чотири країни дадуть танки Leopard 2A4 у кількості більше 30 одиниць. Приєдналася до коаліції і Фінляндія, яка також надасть свої бойові машини. Про це заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Нагадаємо, Велика Британія готова передати Україні авіаційні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю польоту до 1 тисячі км. Отримання такої зброї послужить стримуючим фактором для росіян і серйозно змінить ситуацію на користь України, заявив політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

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