РФ накопичила сотні ракет: полковник ЗСУ назвав цілі масованих ударів по Україні

У росіян достатня кількість ракетних ресурсів, щоб бити по різних куточках України, каже Владислав Селезньов.

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Російська армія накопичила близько 1400 ракет

Ворог працюватиме по розвіданих цілях

Країна-агресор РФ може планувати масовані ракетно-дронові атаки з метою створення серйозних навантажень на українську енергетичну інфраструктуру для примусу до переговорів на своїх умовах, заявив колишній прес-секретар Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Очевидно, що зараз усі ультимативні вимоги Кремля щодо капітуляції України повністю відкидаються українським урядом. Але все може змінитися через той самий колапс в енергетичній системі нашої країни", - наголосив він у коментарі для ТСН.ua.

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Експерт не виключає, що щойно зросте навантаження на енергосистему України через низькі температури, є ризик для енергетичної системи країни. Він також нагадав про те, що у Росії вже є чималий запас ракет, виробництво яких триває.

"Наша розвідка повідомляла тижні три тому, що російська армія накопичила близько 1400 ракет. Виробництво ракет у Росії триває, тож не варто сподіватися на те, що у ворога немає ресурсу для масованих атак", - зазначає колишній речник Генштабу.

Він також попередив про те, що росіяни мають достатню кількість ракетних ресурсів, щоб бити по різних куточках України.

"Немає жодного безпечного куточка. Думаю, ворог під час наступної атаки по Україні буде працювати по розвіданих цілях - об'єктах енергетики, військових об'єктах, військовій інфраструктурі. Ключовий фактор для російської армії - руйнування наших ресурсів. Ресурси, все те, що забезпечує бойову міць, визначають ефективність протистояння на полі бою", - резюмує Селезньов.

Раніше в ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ. До кожної повітряної тривоги треба ставитися відповідально, підкреслив Андрій Юсов.

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Ліщина", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Ліщина" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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