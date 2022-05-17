Кремль почав масову розправу з верхівкою армії за поразки у війні: розвідка назвала імена затриманих

Кремль почав масову розправу з верхівкою армії за поразки у війні/ Telegram Киъвська ОВА, Reuters

Влада країни-агресорки Росії почала шукати і показово карати "крайніх" у своїх величезних невдачах та втратах на війні проти України. "Під роздачу" потрапили низка представників військового керівництва російської армії.

Таким чином російська влада намагається зменшити для себе наслідки політичної та кримінальної відповідальності, яка настигне їх у майбутньому. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У розвідці зазначають, що пошук винних у країні-агресорці почали в "кращих сталінських традиціях".

За те, що РФ втратила крейсер "Москва", був заарештований командувач Чорноморського флоту.

"За "героїчну втрату" гордості ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" був відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віце-адмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала Сергія Пінчука", – зазначають в українській розвідці.

Частину верхівки армії РФ покарали за безліч 200-х

Через величезні втрати на війні в Україні особового складу, озброєння і військової техніки покарання отримали низка представників верхівки російського війська. Так, з цієї причини з посади усунули:

керівника шостою армією ЗС РФ Владислава Єршова,

командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя (цього ще й звинуватили у тому, що відправляв в Україну строковиків нібито "всупереч наказу вищого керівництва").

З посади за "незадовільне виконання поставлених завдань" усунули командувача 22-го армійського корпусу південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Ще одним цапом-відбувайлом, який поплатився посадою, став командир 103-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковник Михайло Пономарьов.

При в українській розвідці наголошують, що такі показові покарання військового керівництва в РФ лише сіють розбрат серед російського війська.

"Усі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення", – зазначають в ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, Збройні сили України почали отримувати німецьку зброю для боротьби з російською агресією. Німеччина озброїла ЗСУ потужними протитанковими гранатометами та мінами.

Раніше стало відомо, з яких регіонів РФ найбільше бійців загинули в Україні. Путін боїться бунтів, які можуть виникнути у великих містах РФ через втрати військових на війні в Україні, тому відправляє воювати більше бійців з так званих депресивних регіонів, а Москву і Санкт-Петербург "береже".

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