Україна відключається від енергосистем Росії та Білорусі

Енергетика / ТСН

З 24 по 26 лютого в Україні відбудеться відключення від енергосистем Білорусі та Росії.

Як повідомляє Укренерго, перший етап тестування енергосистеми України в ізольованому від систем Росії, Білорусі.

В даний час українська об'єднана енергетична система (ОЕС) буде з'єднана з "островом Бурштинської ТЕС", дві її частини будуть працювати синхронно. Робота в ізольованому режимі - випробування, яке проводять в рамках підготовки до синхронізації ОЕС України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E", – зазначили в Укренерго.

Для чого проводитимуть відключення від енергосистем Білорусі та Росії

Там уточнили, що такі дії передбачені Угодою про умови майбутнього об'єднання української та європейської енергосистем.

Вони повинні проводитися в 2 етапи: в зимовий і літній періоди.

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У компанії додали, що випробування в ізольованому режимі і майбутня Синхронізація енергосистеми України з європейською здійснюватиметься в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть основою для прийняття рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдавською енергосистемами.

Нагадаємо, Україна і США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Як повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, після пілотного проекту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків.

При цьому керівник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк каже, що у влади України немає іншого виходу, окрім як порівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів і промисловості. І вже незабаром має бути прийнято рішення про механізм.

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