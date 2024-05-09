"Україна не просила введення військ НАТО": Столтенберг назвав єдиний спосіб зупинити РФ

Ситуація на фронті в Україні дуже складна. Окупантам вдалося в минулі місяці просунутися зокрема тому, що партнери "не виконали обіцянок", сказав генсек НАТО.

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Столтенберг назвав єдиний спосіб зупинити РФ/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада

Ситуація на полі бою в Україні зараз дуже складна. Російська окупаційна армія в минулі місяці змогла просунутися на фронті й захопити більше територій зокрема і тому, що партнери України "не виконали те, що обіцяли".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю італійському інформагентству ANSA. За його словами, є тільки один спосіб зупинити російського диктатора Володимира Путіна – продемонструвати на полі бою, що він не переможе. Адже поки Путін вважає, що країна-агресорка Росія може перемогти, він не збирається брати участь у мирних переговорах.

За словами Столтенберга, зараз "дуже важко вести змістовний діалог з Росією" щодо припинення агресії проти України.

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"Ми хотіли б, щоб вони припинили нападати на іншу країну. Однак поки що ми не бачили справжньої готовності російської сторони брати участь у серйозних мирних переговорах, оскільки Путін вірить, що він може перемогти" – зазначив генсек НАТО.

Столтенберг переконаний, що є єдиний спосіб, як переконати Путіна "сісти і вести переговори" – продемонструвати на полі бою, що він не переможе. І єдиний спосіб досягти цього – надати Україні військову підтримку, наголосив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

НАТО не збирається відправляти війська в Україну

Генсек НАТО висловився щодо ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, який раніше не виключив можливості відправлення в Україну західних військ. Столтенберг наголосив, що Альянс не має наміру відправляти свої війська.

"НАТО не має наміру розгортати сили в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили військ НАТО, вони просили більше підтримки", – наголосив Столтенберг.

Ситуація на фронті в Україні складна

Він зазначив, що ситуація на полі бою в Україні дуже складна. Окупантам вдалося трохи просунутися на фронті.

"Я відвідав Київ минулого тижня, і вони повідомили мені про виклики, з якими вони стикаються: Росія завоювала позиції, і є ризик, що вона здобуде подальші позиції. Це не велика територія, але щоб все це зупинити, щоб українці змогли захищатися, їм потрібно надіслати боєприпаси, їм потрібна зброя", – пояснює генсек НАТО потребу ЗСУ у посиленні оборонної підтримки з боку Заходу.

За його словами, однією з причин, чому російські загарбники змогти просунутися на фронті, є те, що партнери України "не виконали те, що обіцяли". Він нагадав, що США знадобилося шість місяців для узгодження нового пакету допомоги Україні, а Європа передала набагато менше снарядів, ніж обіцяла. Але, за словами Столтенберга, зараз все змінюється.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше топгенерал НАТО розкрив шанси України на перемогу у війні. Україна все ще має шанс перемогти у війні з Росією. Незважаючи на те, що російські війська досягли певного прогресу, він не є стратегічним, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Також раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що Росія готує багатовекторний наступ. Окупанти будуть тиснути по всій лінії бойового зіткнення, щоб унеможливити передислокацію ЗСУ та посилення підрозділів, розповів Коваленко.

Нагадаємо, у DeepState раніше зазначали, що ЗСУ тримаються на межі сил, окупанти просунулися в районі Веселого. Російські окупанти намагаються прорвати позиції Сил Оборони на всіх ділянках лиманського напрямку.

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