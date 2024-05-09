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Росія готує багатовекторний наступ: Коваленко розкрив масштабні плани окупантів

Руслана Заклінська
9 травня 2024, 05:32
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Окупанти будуть тиснути по всій лінії бойового зіткнення, щоб унеможливити передислокацію ЗСУ та посилення підрозділів, розповів Коваленко.
Росія готує багатовекторний наступ: Коваленко розкрив масштабні плани окупантів
Яким буде новий наступ росіян / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російські війська в межах своєї нової наступальної кампанії атакуватимуть не на одному, а на кількох напрямках. Головний удар окупанти спрямують на Часів Яр або Авдіївський плацдарм. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Не думаю, що росіяни і в подальшому рухатимуться трасою 05-11 у напрямку Покровська, тому що це нелогічно з точки зору тактики. А от просування на північ має хоча б якусь мінімальну логіку. Тому, найімовірніше, з Авдіївського плацдарму вони рухатимуться трасою Н20 в напрямку саме Краматорська та Часового Яру і намагатимуться охопити Торецьк", - зазначив він.

За його словами, окупанти будуть тиснути по всій лінії бойового зіткнення, щоб унеможливити передислокацію українських військ та посилення підрозділів у районі Часового Яру та інших "найекстремальніших" напрямках. Єдиним винятком буде напрямок лівобережної Херсонщини, оскільки росіяни не мають там достатніх сил.

"Не буде тиску лише у напрямку лівобережної Херсонщини, тому що там у противника немає такої можливості. Ще ворог буде тиснути у Запорізькій області та на Лимано-Куп'янській вісі, щоб відволікати та сковувати наші війська", - пояснив експерт.

Коваленко додав, що Росія буде тримати напругу в прикордонній смузі, імітуючи загрозу для Сум та Харкова.

"Втім, це будуть переважно диверсійно-терористичні дії саме на прикордонні. Небезпека очікується лише для прикордонної смуги – населених пунктів, які знаходяться за 2-3 кілометри від кордону з Російською Федерацією", - наголосив він.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз про ситуацію на фронті найближчими тижнями:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Новий наступ Росії - прогнози

Як повідомляв Главред, російські окупанти планують розпочати наступ до 9 травня. Начальник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що ворог має намір просуватися на сході України та інших напрямках. Він наголосив, що українські захисники готові до будь-яких планів ворога.

Також окупанти, не досягнувши вагомих результатів на фронті до 7 травня, дати інавгурації Путіна, вирішили піти "ва-банк" на Часо-Ярівському напрямку. За словами Коваленка, російські війська розпочали формування ударної групи в тилу для початку штурму міста, одночасно проводячи ближні бої.

Крім цього, Україна зможе утримати оборону, незважаючи на спроби російських військ досягти значних результатів до 9 травня. ЗСУ не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, навіть при гострій нестачі боєприпасів, повідомляє The New York Times.

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