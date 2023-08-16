Обговорили все, що стосується фронту: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Президент назвав те, чого саме потребують українські захисники, які захищають українські території.

https://glavred.net/ukraine/obgovorili-vse-shcho-stosuyetsya-frontu-zelenskiy-proviv-vazhlive-zasidannya-stavki-10493758.html Посилання скопійоване

Зеленський провів засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 3 окрема штурмова бригада

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

На засіданні обговорили питання з фронту.

"Командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком і Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віцепрем’єрміністр Федоров і Держспецзв’язок – те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей", - сказав Зеленський. відео дня

Він зазначив, що українські бойові бригади потребують безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

"Це й наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, це й робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це "очі" та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

Сили оборони України звільнили за минулий тиждень 3 кв. км на Бахмутському напрямку. Про це 14 серпня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, схід України залишається епіцентром бойових дій, там ворог намагається рухатися повномасштабним наступом, тривають важкі бої.

Також Маляр повідомила, що Збройні Сили України домоглися певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше та на південному сході Старомайорського Донецької області й закріплюється на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі. На деяких ділянках лінії фронту можна виявити до п'яти мін на один квадратний метр, що становить певну перешкоду для українських військ.

Інші новини: