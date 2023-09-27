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ЗСУ в якийсь момент не зможуть ефективно застосовувати Abrams: у чому причина

Ангеліна Підвисоцька
27 вересня 2023, 21:09 оновлено 27 вересня, 21:09
Танки Abrams буде неможливо застосовувати, якщо погіршаться погодні умови.
ВСУ, Abrams
Використовувати танки Abrams буде складніше через погані погодні умови / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Вікіпедія

Україна отримала західні таки Abrams, але їх застосування в якийсь момент може бути неможливим. Все через погіршення погодних умов. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Через дощі земля буде розмита і танки не зможуть швидко пересуватися та маневрувати.

Таким чином військові будуть зважати на туман чи інші погодні умови та планувати операції відповідно до обставин.

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"Поки що не будемо розкривати карти де саме І коли саме вони ввійдуть у взаємодію з ворогом. Нехай це для них буде таким, скажімо, сюрпризом", - сказав Євлаш.

Передача Україні танків Abrams

Раніше Кирило Буданов розповів, як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою. Якщо американські танки Abrams кинути на передову, то вони не проживуть на полі бою занадто довго.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов уточнив, що Україна найближчим часом отримає більше десяти танків Abrams, які передадуть Сполучені Штати.

25 вересня президент України офіційно підтвердив, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Україні Білий дім пообіцяв десятки танків Abrams для боротьби з агресією РФ.

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війна в Україні вторгнення Росії Танк Abrams
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