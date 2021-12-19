Україна нарвалася на багатомільйонний штраф: зірвала передачу Ан-178 в Перу

Україна обіцяла поставити Перу Ан-178 / Фото: Укроборонпром

На Україну влада Перу почала процес накладення штрафних санкцій. Причиною став зрив термінів поставки транспортного літака Ан-178.

Як пише іспанське видання Infodefensa, загальна сума штрафу може досягти 64 мільйонів доларів.

Згідно з договором, українська сторона зобов'язалася поставити літак не пізніше 23 жовтня 2021 року. Однак у жовтні цього року перуанській делегації представили лише частково зібраний двигун. В даний час, повідомляє ЗМІ, літак побудований лише на 65%.

За умовою контракту, Ліма зобов'язала Київ виплатити по п'ять тисяч доларів штрафу за перші два місяці прострочення.

Відзначається, що наступні три місяці в разі невиконання умов контракту обійдуться українській стороні вже в 35 тисяч доларів кожен.

Реклама

Далі неустойка досягне позначки в 70 тисяч доларів за кожен місяць.

Через рік Перу зможе розірвати договір.

Процес нарахування штрафів, як стверджується, почався 24 жовтня.

Що відомо про договір України і Перу

Тендер передбачав, що Ан-178 замінить в Перу Ан-32Б, який також випущений українським виробником. За результатами конкурсу, Ан-178 в конкурентній боротьбі перевершив C-27 Spartan і Airbus C-295.

Ан-178: головні характеристики

Висота польоту Ан - 178 становить 12 км, дальність – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год. Повітряне судно здатне транспортувати до 18 тонн вантажу і злітати з будь-яких аеродромів, у тому числі за відсутності злітно-посадкової смуги.

Читайте ще: