Україна нарвалася на багатомільйонний штраф: зірвала передачу Ан-178 в Перу

Ліма зобов'язала Київ виплатити по п'ять тисяч доларів штрафу за перші два місяці прострочення.
На Україну влада Перу почала процес накладення штрафних санкцій. Причиною став зрив термінів поставки транспортного літака Ан-178.
Як пише іспанське видання Infodefensa, загальна сума штрафу може досягти 64 мільйонів доларів.
Згідно з договором, українська сторона зобов'язалася поставити літак не пізніше 23 жовтня 2021 року. Однак у жовтні цього року перуанській делегації представили лише частково зібраний двигун. В даний час, повідомляє ЗМІ, літак побудований лише на 65%.
За умовою контракту, Ліма зобов'язала Київ виплатити по п'ять тисяч доларів штрафу за перші два місяці прострочення.
Відзначається, що наступні три місяці в разі невиконання умов контракту обійдуться українській стороні вже в 35 тисяч доларів кожен.
Далі неустойка досягне позначки в 70 тисяч доларів за кожен місяць.
Через рік Перу зможе розірвати договір.
Процес нарахування штрафів, як стверджується, почався 24 жовтня.
Що відомо про договір України і Перу
Тендер передбачав, що Ан-178 замінить в Перу Ан-32Б, який також випущений українським виробником. За результатами конкурсу, Ан-178 в конкурентній боротьбі перевершив C-27 Spartan і Airbus C-295.
Ан-178: головні характеристики
Висота польоту Ан - 178 становить 12 км, дальність – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год. Повітряне судно здатне транспортувати до 18 тонн вантажу і злітати з будь-яких аеродромів, у тому числі за відсутності злітно-посадкової смуги.
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