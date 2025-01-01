Україна почне постачати електроенергію до Молдови: що відомо

"Енергоатом" в ніч на 2 січня буде потсачати електроенергію до Молдови, щоб покрити дефіцит в енергосистемі, зазначили в молдавській компанії Energocom.

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Постачання електроенергії буде здійснюватись в ніч на 2 січня / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Україна експортуватиме електроенергію до Молдови

Постачання буде відбуватись вночі, коли "Енергоатом" має надлишок електроенергії

У ніч на 2 січня Україна експортуватиме електроенергію до Молдови для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої країни. Про це повідомило молдавське видання NewsMaker із посиланням на державну компанію Energocom.

1 січня Energocom заявила, що закупила необхідні обсяги електроенергії для забезпечення потреб 2 січня. У компанії зазначили, що постачання електроенергії відбуватиметься з України в нічний час.

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Також в Energocom пояснили, що зарезервували відповідні потужності, оскільки на кордоні Молдови та Румунії можливе постачання лише 315 МВт з необхідних 650-800 МВт. Решту потужностей резервують на щоденних аукціонах із ресурсів, які не використовуються на інших кордонах Румунії з сусідніми країнами.

"Таким чином, нам вдалося зарезервувати необхідні потужності на 2 січня. Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" - у нічні години, коли в наших колег є надлишок енергії і вони можуть її експортувати", - запевнили в компанії.

Що відомо про припинення транспортування російського газу через Україну до Молдови та ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 січня Україна припинила транзит російського газу через свою територію, перевівши газотранспортну систему в режим роботи без транзиту. Це означає завершення дії 5-річного контракту між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом", укладеного 30 грудня 2019 року.

Остаточна зупинка транзиту російського газу викликала негативну реакцію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який у своєму відеозверненні заявив, що цей крок України завдасть шкоди країнам ЄС у майбутньому більше, ніж Росії.

Міністерство енергетики повідомило, що транспортування російського газу було зупинено 1 січня о 07:00 з міркувань національної безпеки. Україна заздалегідь поінформувала про це міжнародних партнерів. Газотранспортна система країни продовжує стабільно забезпечувати потреби українських споживачів, працюючи без транзиту.

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Контракт на транзит газу між Росією та Україною 30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах. Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту. Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими. За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"." Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів. Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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