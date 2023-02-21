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ЗСУ підуть у контрнаступ: рішення приймуть на засіданні Ставки - Данілов

21 лютого 2023, 22:52
Саме на засіданні Ставки вирішуються важливі державні справи, в тому числі і рішення про подальші дії ВСУ.
Олексій Данилов, ВСУ
Данілов розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступ / колаж фото 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило, УНІАН

Російські окупанти планують піти в новий наступ і українські захисники до цього вже готові. ЗСУ готуються не лише до нових атак ворога, а й до потужного контрнаступу. Українські бійці підуть в атаку після того, як відповідне рішення буде прийнято на засіданні Ставки. Про це в ефірі телемарафону заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

Він акцентував на тому, що саме на Ставці вирішуються всі важливі державні питання. Рішення про контрнаступ буде прийматися на підставі всіх доповідей про ситуацію на фронті.

"Наступ (України - Главред) буде відбуватися тоді, коли на Ставці президент прийме відповідне рішення щодо матеріалів і доповідей наших військових і розвідки, всіх секторів нашої оборони. Рішення, коли будемо робити наступ на тому чи іншому напрямку, буде приймати Ставка Верховного Головнокомандувача нашої країни. Саме так вирішуються державні справи в нашій країні", — сказав Данілов.

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Варто відзначити, що поки невідомо, на якому саме засіданні Ставки планують прийняти таке рішення.

Новий наступ РФ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках. Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але водночас Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Міністр оборони України Олексій Резніков акцентував увагу на тому, що РФ ще не пішла у новий великий наступ із застосуванням танків та артилерії. Цей наступ може ще відбутися, але українські сили до нього готові. Також він додав, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Данілов контрнаступ ЗСУ
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