Позиція США щодо дозволу на використання далекобійних ракет не змінилася

Переговори Джо Байдена з прем'єром Британії не змінили позиції Штатів щодо використання ЗСУ озброєння по РФ.

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У США всерйоз сприйняли погрози Путіна / Колаж: Главред, Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот

У п'ятницю, 13 вересня, радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі прокоментував результати переговорів президента Штатів Джо Байдена та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Як пише Reuters, за підсумками перемовин, політика США щодо ударів американським озброєнням по території країни-агресора Росії наразі не зміниться.

"Я б не очікував заяви про використання Україною далекобійної зброї по території Росії" — каже Карбі. відео дня

Представник адміністрації Байдена наголосив, що у Білому домі серйозно сприйняли попередження кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, що надання ЗСУ дозволу на удари далекобійними ракетами стане "прямою участю" НАТО у війні проти РФ.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Заяви США щодо надання дозволу на удари по Росії

Нагадаємо, що зараз у Сполучених Штатах триває передвиборча кампанія. Військовий експерт, директор Українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан розповів, що США будуть здатні змінити свою думку щодо ударів по РФ.

Раніше видання Politico повідомляло, що у вересні може бути ухвалено рішення США і Британією про зняття обмежень для далекобійних ударів України по країні-агресору Росії.

Напередодні стало відомо, що Україна може отримати дозвіл Сполучених Штатів на далекобійні удари по території країни-агресора РФ, але без використання американської зброї. Вашингтон може схвалити удари британськими та французькими ракетами по території Росії.

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