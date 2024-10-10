'Все залежить від багатьох факторів': ветеран АТО назвав ймовірну дату закінчення війни

Війна в Україні може завершитись наступного року, але для цього потрібно зробити "дуже серйозні кроки".

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Припинення війни залежить від багатьох факторів / колаж: Главред, фото: УНІАН, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 43 окрема механізована бригада

Війна в Україні може закінчитися 2025 року, але водночас не виключено, що бойові дії можуть затягнутись. Про це повідомив ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в етері Еспресо.

Ветеран наголошує, що припинення війни може залежати від багатьох факторів.

"50/50. Або завершиться, або не завершиться. Мені здається, що гадати на кавовій гущі й вангувати — абсолютно невдячна справа. Факторів, які визначають чи завершиться війна у 2025, 2026 або у 2027 році... й також факторів, які визначають, чиєю перемогою ця війна завершиться, — дуже багато", - вважає колишній командир "Айдар". відео дня

Євген Дикий також прокоментував останню заяву Володимира Зеленського про завершення війни. Ветеран акцентував, що глава України повідомляв про "можливість зробити певні кроки" для завершення війни у 2025 році, а не про "можливість завершення війни" до цього часу.

"Ви ж розумієте наскільки велетенська різниця між цими двома меседжами, - підкреслив Дикий. - Народ чує те, що хоче почути… Але я абсолютно згодний з президентом, що можливість зробити дуже серйозні кроки в нас є", - наголосив ветеран АТО.

План перемоги / Инфографика Главреда

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Завершення війни - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розраховує на лідерство глави Білого дому Джо Байдена, щоб протягом трьох місяців, які залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу в питанні миру.

Також глава України повідомив, що зміст Плану перемоги розкриють для українців після того, як він буде представлений партнерам України.

Водночас Андрій Єрмак додав, що цей План буде оприлюднено для суспільства, однак деякі його аспекти залишаться закритими через чутливий характер інформації.

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