Клани РФ "потонули" у конфліктах: Закаєв розповів про перспективи громадянської війни

З початком повномасштабного вторгнення в Україні внутрішні проблеми в Росії ще більше загострилися, зокрема через конфлікти між угрупованнями.

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У Росії загострилися деякі внутрішні проблеми. / Колаж: Главред, скріншот, фото Википедия

Повномасштабна війна проти України висвітлила деякі забуті проблеми в управлінні Росії. Однак, мова йде не лише про політиків. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів Ахмед Закаєв, глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія в еміграції.

Володимир Путін сприяв тому, щоб кримінальні угруповання зайняли керівні позиції в ключових корпораціях Росії, і раніше виконував роль посередника у випадку виникнення суперечок. Однак ситуація змінилася.

З початком повномасштабного вторгнення в Україні внутрішні проблеми в Росії ще більше загострилися, зокрема через конфлікти між угрупованнями.

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Оскільки державні ресурси та силові структури, такі як Міністерство оборони і ФСБ, зайняті війною, злочинні угруповання почали формувати власні приватні військові компанії.

"Росія – це не держава у загальноприйнятому розумінні. Це кілька корпорацій, які сьогодні очолюють бандити. Путін був людиною, яка ухвалювала рішення і розв'язував незрозумілі ситуації. Але програючи війну в Україні і втративши свій вплив на Заході, сьогодні він вже не є тим, хто вирішує проблеми між угрупованнями, які сам же створив",– пояснив Ахмед Закаєв.

Євгеній Пригожин та Рамзан Кадиров започаткували цю тенденцію – тепер кожен олігарх, який прагне поваги, намагається мати свою ПВК.

"Коли почалась повномасштабна війна в Україні всі зрозуміли, що їхні інтереси буде нікому захищати, якщо вони не створять альтернативні силові структури. Вони в одній упряжці, але саме тому їм потрібно відстояти власні інтереси. Путін вже не може одним словом чи наказом розв'язати чиїсь проблеми, а закони просто не діють", – наголосив голова уряду Ічкерії.

Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

Яскравим прикладом цього став нещодавній конфлікт між мафіозними кланами Кадирова та олігарха Сулеймана Керімова через поділ компанії Wildberries.

Цікаво, що через ці обставини російська еліта має інтерес продовжувати підтримку війни. Збільшення виплат за контракт, продовження прихованої мобілізації та мілітаризація економіки свідчать про наміри тримати війну на плаву.

"Вони розуміють, що не переможуть війну, але водночас розуміють, що Путін, його режим та вони самі – існують виключно до тих пір, поки йде війна. Тож в неї і вкладаються",– наголосив Закаєв.

Олігархи та кримінальні структури заробляли на тому, що Путін дозволив їм грабувати Росію з початку його президентства, і частина цих прибутків зараз спрямовується на війну проти України.

"Ця ситуація зберігатиметься доти, доки система й люди, які привели Путіна до влади, не зрозуміють, що пора завершувати війну та змінити ситуацію. Тобто трансформуватися в якесь інше структурне чи державне утворення", – підкреслив Закаєв.

ПВК Вагнера Група Вагнера - неофіційне збройне формування, яке пов'язують з російським олігархом і за сумісництвом "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. У ЗМІ формування часто називають російською приватною військовою компанією ПВК Вагнера або ПВК Вагнер.

На думку експертів, група Вагнера насправді є замаскованим підрозділом в структурі Міноборони РФ і підпорядковується російському уряду. У червні 2017 року ПВК Вагнера була включена в санкційний список США.

Що змусить Путіна закінчити війну - останні думки

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