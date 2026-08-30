Київ здригався від вибухів: Росія атакувала столицю, є постраждалі

Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири райони Києва.

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Вночі столиця перебувала під ударом РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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РФ атакувала Київ

Внаслідок атаки є пошкодження у 4 районах

Через обстріл РФ постраждали люди

Країна-агресор Росія у ніч на 30 серпня атакувала Київ. За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше три людини, є пошкодження у чотирьох районах столиці.

Рятувальники ліквідовували наслідки атаки РФ в Оболонському районі, де внаслідок влучання виникло загоряння з другого по п’ятий поверх 12-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано на площі 80 кв. м. Трьох постраждалих передано медикам.

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У Подільському районі зафіксовано влучання у нежитлову споруду, пожежу там теж ліквідували. У Деснянському районі рятувальники загасили загоряння трави на відкритій території на площі 2 Га.

Триває ліквідація загоряння у нежитловій забудові у Голосіївському районі. Окрім цього у районі вночі виникло загоряння в адмінбудівлі, але його вдалося ліквідувати.

Навіщо РФ розтягує атаки на Київ на багато годин

Главред писав, що за словами військовослужбовця 413-го полку СБС "Рейд", експерта з озброєння Defense Express Івана Киричевського, багатогодинні повітряні тривоги стали новою щоденною реальністю для столиці та її міст-супутників.

Розтягнуті в часі атаки змушують зупиняти роботу торговельних центрів, банків, мережевого бізнесу та громадського транспорту. Підприємства втрачають робочі години, а збитки міської економіки накопичуються.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 29 серпня Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 267 безпілотниками різних типів.

Раніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Київщину 29 серпня загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який очолював її понад три десятиліття.

Окрім цього російська атака зранку 29 серпня забрала життя двох дітей у Києві та Київській області. У столиці загинула дворічна дівчинка, ще п'ятеро людей постраждали, а в Бориспільському районі загинула 14-річна дівчинка.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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