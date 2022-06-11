Україна має всі шанси на перемогу: у світі йде тенденція перемоги менших держав - експерт

Думка про непереможність країни, що має ядерну зброю, є повною нісенітницею.
Україна переможе Росію. Сама історія доводить, що в українців є такий шанс. Так вважає відомий американський історик і експерт новітньої історії Східної Європи Тімоті Снайдер.
Він переконаний, що думка про непереможність країни, що має ядерну зброю, є повною нісенітницею.
"Говорячи про російсько-українську війну, деякі коментатори виходять з того, що ядерна держава не може програти війну. Це повна нісенітниця, і небезпечна нісенітниця!"- підкреслив Снайдер.
Історик вважає, що ще холодна війна довела світові, що ядерна держава може програти війну. Він наводить як приклад війни Радянського Союзу проти Афганістану, а також США проти В'єтнаму.
Сама ж Росія, як і за часів холодної війни, діє як колоніальна держава. Він нагадав, що в останні десятиліття почастішала тенденція, коли велика держава епічно програє на полі бою меншій державі.
"Ядерні держави дійсно програють війни. Великі країни часто програють. І імперські держави будуть принижені. З точки зору історії, перемога України над Росією не буде сюрпризом", — вважає історик.
Снайдер переконаний, що українці зараз роблять все можливе для того, щоб виграти війну і довести свою незалежність.
"Українці роблять, що можуть, і історія показує, що у них є шанс", – додав експерт.
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Перемогу України ускладнює нерозуміння новітньої історії.
"Якщо ж Україна програє цю війну, це може бути пов'язано з тим, що інші використовували погані історичні приклади, щоб знайти собі виправдання втраченого часу протягом тижнів, які визначать наступні десятиліття", — резюмував Снайдер.
Війна Росії проти України
Президент Володимир Зеленський 7 червня заявив, що ЗСУ не можуть піти в контрнаступ, тому що у військ не вистачає військової техніки. За його словами, у окупаційних військових підрозділів РФ серйозна перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов сказав, що армії України для проведення контрнаступальної операції потрібно багато зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Також потрібно сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше озброєнь від Заходу. Українські військові тотально поступаються військам РФ в артилерії на Донбасі. Без поставок потрібної кількості зброї ЗСУ складно зупинити наступ Росії, не кажучи вже про перехід до масштабного контрнаступу.
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