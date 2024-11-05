Україна має далекобійну зброю: ядерний арсенал РФ в зоні ризику - ЗМІ

Приблизно 30 відсотків з 5580 ядерних боєголовок РФ зберігаються в уразливих місцях.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-imeet-dalnoboynoe-oruzhie-yadernyy-arsenal-rf-v-zone-riska-smi-10611599.html Посилання скопійоване

Попри небезпеку РФ не перевозить ядерні боєголовки на інші склади / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, US Army

Головні тези:

Близько третини ядерних боєголовок РФ під серйозною загрозою

Росія не здатна убезпечити свій ядерний арсенал

Україна вже має ракети, якими можна завдати ударів по ядерних сховищах РФ

З початку повномасштабного вторгнення більше 1500 ядерних боєголовок країни-агресора Росії опинилися в радіусі дії ЗСУ. Це створює загрозу для Кремля, пише Foreign Affairs.

"Чим активніше Україна прагне завдавати ударів по російських об’єктах, тим очевиднішою стає загроза, що російська влада не здатна належним чином убезпечити свій ядерний арсенал на західних територіях", - йдеться у статті.

відео дня

Українські далекобійні ракети та безпілотники можуть "дістати" до об'єктів, де зберігаються 30% ядерних боєголовок РФ. Йде мова про 14 російських ядерних сховищ, серед яких:

щонайменше два знаходяться на відстані менше ніж 160 кілометрів від кордону з Україною;

п'ять перебувають на відстані менше ніж 320 кілометрів від кордону з Україною.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

При цьому Кремль знає про потенційну загрозу знищення ядерного потенціалу РФ, аде переміщати боєголовки на інші сховища не поспішає. На це може буди декілька причин.

Російський диктатор Володимир Путін може вважати, що переміщення ядерної зброї виглядатиме як ознака слабкості, високопосадовці можуть не усвідомлювати всю серйозність загрози, або ж російські військові побоюються, що Захід може сприйняти переміщення боєголовок як сигнал про підготовку до ядерного удару, що може спровокувати превентивну відповідь НАТО.

Що таке Foreign Affairs? Foreign Affairs — це американський журнал про міжнародні відносини та зовнішню політику США, який видається Радою з міжнародних відносин, некомерційною, позапартійною членською організацією та мозковим центром, що спеціалізується на зовнішній політиці та міжнародних справах США. Друкований журнал, заснований 15 вересня 1922 року, виходить кожні два місяці, а на веб-сайті щодня публікуються статті та антології кожні два місяці, пише Вікіпедія.

Ядерний арсенал РФ - останні новини

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

Раніше Главред писав, що кремлівський диктатор Володимир Путін під час навчань з ядерного стримування країни-агресора Росії намагався здійснити успішну інформаційну операцію щодо ядерної загрози.

Напередодні також стало відомо, що російські окупанти використали крилаті ракети Х-101 під час тренувань стратегічної авіації. Так звані ядерні навчання, за словами спостерігачів, пройшли з 21 по 26 жовтня у районах авіабаз "Оленья" та "Енгельс-2".

Інші новини про ядерну загрозу:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред