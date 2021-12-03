"Україна дасть відсіч": РФ може піти в атаку наприкінці січня - Резніков

Необхідно зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора, підкреслив Олексій Резніков.
Терміни агресії Росії проти України прогнозуються на початок 2022 року, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він також підкреслив, що до 100 тисяч військ РФ зосереджено на російсько-українському кордоні.
Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, говорячи про обороноздатність України, трансляція якого проходила на офіційному сайті парламенту.
Ймовірна дата агресії РФ
Резніков зазначає, що найбільш ймовірний період масштабного військового загострення з боку скупчилися військ Російської Федерації на кордоні з Україною - кінець січня.
"Наша розвідка аналізує всі сценарії, включаючи найгірший. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Підкреслюю, ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов'язковим, і наше завдання - запобігти його", - заявив Резніков.
Він пояснив, що чим краще Київ спрацює сам разом з партнерами, тим меншою буде загроза ескалації.
"Спосіб - зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора. Україна найбільше зацікавлена в політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Ніяких силових провокацій з нашого боку в принципі бути не може", - сказав Резніков.
Міністр підкреслив, що шлях умиротворення агресора не розглядається. "У разі необхідності Україна дасть відсіч", - сказав він.
Число військ РФ на кордоні України
Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях , які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тис.осіб, повідомив міністр оборони.
"Зараз навколо України і в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності знаходяться 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 - додатково перекинуті в Крим. Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тис.осіб", - сказав Резніков.
Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з національним радником президента США з безпеки Джейком Салліваном.
Розмова стосувалася ситуації зі скупченням російських військ на українських кордонах.
Сторони обговорили спільну стурбованість з приводу військової діяльності Росії біля кордонів України та її жорсткої риторики щодо України, підкреслюється в повідомленні.
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