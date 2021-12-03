"Україна дасть відсіч": РФ може піти в атаку наприкінці січня - Резніков

РФ стягнула майже 100 тисяч солдатів на кордон України / Facebook/mod.mil. rus

Терміни агресії Росії проти України прогнозуються на початок 2022 року, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він також підкреслив, що до 100 тисяч військ РФ зосереджено на російсько-українському кордоні.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, говорячи про обороноздатність України, трансляція якого проходила на офіційному сайті парламенту.

Ймовірна дата агресії РФ

Резніков зазначає, що найбільш ймовірний період масштабного військового загострення з боку скупчилися військ Російської Федерації на кордоні з Україною - кінець січня.

"Наша розвідка аналізує всі сценарії, включаючи найгірший. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Підкреслюю, ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов'язковим, і наше завдання - запобігти його", - заявив Резніков.

Він пояснив, що чим краще Київ спрацює сам разом з партнерами, тим меншою буде загроза ескалації.

Реклама

"Спосіб - зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора. Україна найбільше зацікавлена в політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Ніяких силових провокацій з нашого боку в принципі бути не може", - сказав Резніков.

Міністр підкреслив, що шлях умиротворення агресора не розглядається. "У разі необхідності Україна дасть відсіч", - сказав він.

Число військ РФ на кордоні України

Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях , які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тис.осіб, повідомив міністр оборони.

"Зараз навколо України і в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності знаходяться 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 - додатково перекинуті в Крим. Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тис.осіб", - сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з національним радником президента США з безпеки Джейком Салліваном.

Розмова стосувалася ситуації зі скупченням російських військ на українських кордонах.

Сторони обговорили спільну стурбованість з приводу військової діяльності Росії біля кордонів України та її жорсткої риторики щодо України, підкреслюється в повідомленні.

Читайте ще: