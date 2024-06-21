Україна буде в безпеці лише у 2 випадках: дипломат описав, що може чекати на нашу державу

Захід не має сценарію, що робити, як режим Путіна завалиться, тому може притримувати допомогу Україні, щоб путінський режим не завалився і не почався хаос в РФ.

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Дипломат описав, що може чекати на нашу державу/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Україна може бути у безпеці лише у двох випадках – коли вона стане членом Північноатлантичного альянсу і коли біля неї не буде такого сусіда, як країна-агресорка Росія. Тому важливим елементом для безпеки нашої держави є розвал РФ.

Якщо Росія не розвалиться на частини, то буде зберігатися потенційна загроза чергових нападів і воєн з боку країни-агресорки. Про це сказав дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко під час чату на Главреді.

У відповідь на питання, чи може Захід почати притримувати допомогу нашій країні просто для того, щоб путінський режим не завалився і не почався хаос на території РФ, Огризко відповів, що є ймовірність такого сценарію.

"Це цілком вірогідний сценарій саме через те, що на Заході не мають свого сценарію, що робити, коли путінський режим завалиться. Це негативний варіант для нас", – зазначив дипломат.

Він висловив думку, що безпека України буде реалістичною лише в двох випадках: коли Україна буде членом НАТО, і коли біля нас не буде такого монстра, як РФ.

"Все решта – це потенційна загроза чергових нападів і воєн. Тому що такою є природа російського режиму, і ми нічого зробити з цим не можемо. Ми ж не можемо змінити ментальність мільйонів людей: вони виросли в рабстві і є ментальними рабами, вони відчувають свободу лише тоді, коли переходять через кордон і можуть вчиняти звірства на іншій землі. Це їхня свобода. І оскільки іншого не дано, допоки цей монстр буде існувати на наших кордонах, ми будемо в небезпеці", – зазначив Огризко.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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