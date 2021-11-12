Україна імпортуватиме газ з Європи у разі виникнення дефіциту

Імпорт газу / Reuters

Навіть якщо до кінця опалювального сезону виникне дефіцит газу, Україна зможе імпортувати його зі Словаччини. Про це заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов у програмі Право на владу.

"На сьогоднішній день у нас в сховищах знаходиться достатньо природного газу. Хочу також зазначити, що навіть у разі дефіциту ми можемо його імпортувати", - сказав Немчинов.

За його словами, імпорт може проводитися з боку Словаччини. Заступник міністра підкреслив, що НАК "Нафтогаз" має достатньо ресурсів для отримання такого імпорту: і фінансових, і заброньованих потужностей газотранспортної системи.

Нафтогаз працює за довгостроковими контрактами, тому прогнозована ціна газу, яку він може закупити в кінці зими, буде приблизно 26 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

"Влітку в генерації не було достатньо ліквідності, оборотних коштів для того, щоб укладати контракти і імпортувати", — прокоментував Немчинов причини, чому вугільні станції не контрактували паливо влітку.

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Він також повідомив, що імпортується вугілля з Польщі та США. У той же час Росія, за словами Немчинова, блокує поставки вугілля з Казахстану.

Українці отримали платіжки за опалення з перерахунком

Раніше повідомлялося, що в Україні деякі сім'ї отримали платіжки за опалення з урахуванням перерахунку за минулі роки. Одним доведеться доплатити, у інших навпаки з'явилися переплати.

За словами експерта аналітичного центру Асоціації міст України Олега Гарника, даний перерахунок цілком законний. Зокрема, перерахунок вартості можливий як у бік збільшення ціни послуг, коли у громадян утворюються борги, так і в бік зменшення, коли з'являються переплати.

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