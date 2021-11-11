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Газпром не збільшив поставок газу в ЄС: в ОДТСУ викрили зухвалий обман Росії

11 листопада 2021, 14:15

Про збільшення поставок в ЄС через Україну мова не йде.

Газ ціни
Україна готова транзитувати до 250 млн кубометрів на добу / Reuters

Російський газовий монополіст "Газпром" повернувся до контрактних добових обсягів транзиту газу через Україну. На сьогодні по українській газотранспортній системі прокачується 109 млн кубометрів газу на добу, повідомив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

""Газпром" рапортує про збільшення поставок до ЄС, але факти говорять про інше. Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів у 109 млн кубометрів після зниження до майже до 57 млн кубометрів у перші дні листопада", – написав він у своєму Facebook.

За словами Макогона, про збільшення поставок до ЄС через Україну мова не йде. "Ніяких додаткових обсягів, що перевищують транзитний контракт, Газпром не забронював", – пояснив гендиректор Оператора ГТС України.

Макогон також порівняв обсяги газу, що транспортується в минулі роки. Так, ще рік тому "Газпром" прокачував за день 178,4 млн кубометрів газу, а у 2019 році – 277,3 млн, хоча Україна готова прокачувати до 250 млн кубометрів на добу.

Раніше повідомлялося, що Газпром скоротив транзит газу до Євросоюзу через Україну до 57 млн куб. м на добу, тобто фактично до 50% від того обсягу газу, який Газпром зобов'язався прокачувати за контрактом з Нафтогазом. Тоді Макогон говорив, що при таких обсягах транспортування він недопостачить в ЄС до кінця травня близько 5 млрд кубометрів блакитного палива.

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Україна та сертифікація "Північного потоку-2"

8 листопада заступник начальника департаменту "Газпрому" Олексій Фініков заявив про те, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено.

Але для того, щоб почати постачання газу "Північним потоком-2", компанія-оператор повинна отримати сертифікацію, а також провести анбандлінг. За правилами, компанія, що працює на внутрішньоєвропейському газовому ринку, не може одночасно видобувати, постачати і транспортувати газ.

читайте такожУ Німеччині розкрили сценарій заморозки Північного потоку-2 через Україну

НАК "Нафтогаз України" і Оператор ГТС мають всі шанси отримати право дорадчого голосу при сертифікації оператора енергетичного проєкту" Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. Обидві компанії вже подали відповідні заявки до ФСА на участь у сертифікації.

У німецького регулятора є чотири місяці, тобто до 8 січня 2022 року, на прийняття рішення щодо сертифікації оператора "Північний потік-2". Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок має бути готовий протягом двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).

Північний потік-2 загроза для України:

viber
Газпром ГТС постачання газу Сергій Макогон
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