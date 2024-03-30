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Теракт у Підмосков'ї: експерт розповів, чи піде Путін на нову хвилю мобілізації

Юрій Берендій
30 березня 2024, 10:33
Експерт зазначає, що у випадку з терактом у "Крокус Сіті Холл", російська влада не була готова до таких серйонзних наслідків та значних жертв.
Теракт у Підмосков'ї: експерт розповів, чи піде Путін на нову хвилю мобілізації
Експерт розповів, чи піде Путін на нову хвилю мобілізації після теракту у "Крокусі"/ Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Після теракту в "Крокусі" багато людей, принаймні спочатку, до того, як ІДІЛ заявив про свою причетність, порівнювали цю подію з терактом на Дубровці, який Путін потім використовував разом із іншими терактами для розв'язання Другої чеченської війни. Публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв'ю Главреду прокоментував можливість Кремля оголосити нову хвилю мобілізації в Росії через теракт в "Крокусі".

"Перша мобілізація для Путіна була дуже ризикованою - вона його досить сильно струснула, хоча пройшла більш-менш нормально. Нову мобілізацію росіяни могли оголосити восени, і вона не завадила б Путіну переобратися, або напередодні виборів", - наголошує експерт.

Оголошення мобілізації відкладається через те, що це є психологічний бар'єр, за яким російська влада не знає, що буде далі. Коментуючи можливість оголошення нової хвилі мобілізації в Росії після теракту в "Крокусі" експерт зазначає, що судячи з реакції російської влади, можна сказати, що вони не були дуже готові до цього.

Дивіться інтерв'ю Юрія Богданова Главреду про наслідки звинувачень Кремля:

"Сам Пєсков за кілька днів до теракту сам глузував з американських попереджень і говорив, що це все спроба залякати Росію. Мовляв, ми нічого не боїмося, і взагалі нічого не буде. А тут гори трупів, Путін майже добу мовчав, не знаючи що говорити. Бо якби він був готовий до цього, його заява була б за 2-3 години, під час якої він би виступив зі своїм типовим "мочить у сортирі" і так далі", - вказує Богданов.

В той же час, експерт акцентує на тому, що всі дії терористів проти Росії є логічним наслідком російської політики.

"Той же ІДІЛ воює проти Росії з дуже зрозумілих причин, тому що, по-перше, Росія воювала проти ІДІЛ у Сирії, а по-друге, тому що Росія - союзник талібів, ворогів ІДІЛ. По-третє, ІДІЛ звинувачує Росію у війні проти мусульман у Сирії та Афганістані. В Афганістані - ще за часів Радянської імперії, а в Сирії з 2015 року і до наших днів", - вказує він.

Богданов наголошує, що цей теракт - не перший акт тероризму ІДІЛ проти Росії. Наприкінці 2022 року ІДІЛ підривав російське посольство в Кабулі, де загинув російський дипломат та ще 8 місцевих, а понад сотня людей було поранено.

"Крім того, ІДІЛ здійснював теракти проти російських союзників. Проти Ірану, тому що вони теж ворогують з ІДІЛ. Адже ІДІЛ - сунітська організація, а Іран - шиїтська країна, і рівень релігійного антагонізму між ними дуже високий", - резюмував Богданов.

Теракт у Крокус Сіті Холі

23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

"Крокус Сіті Холл" - теракт у Підмосков'ї 22 березня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ймовірно, Кремль не використанє наратив про нібито причетність України до теракту у Крокусі для посилення війни проти України. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Росія і так застосовує проти України весь свій арсенал.

Водночас, за даними ГУР в Росії була інформація про підготовку теракту в Крокус Сіті, однак росіяни не до кінця оцінили масштаб загрози. Про це розповів очільник ГУР Кирило Буданов.

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) затримала винуватців теракту в Москві та звинуватила у причетності до цього події Україну. У Центрі протидії дезінформації при РНБО відповіли, що можливо, цей теракт був організований російськими спецслужбами для виправдання мобілізації.

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