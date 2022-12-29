Загроза зимового наступу окупантів: у США назвали ймовірний напрямок

У ISW розповіли про будівництво окупантами укріплень у Запорізькій області.

ЗСУ готові відбивати нові атаки окупантів / Колаж фото УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Існує ймовірність нового наступу російських військ в Запорізької області у зимовий період.

Разом з тим така загроза залишається низькою, йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Посилаючись на дані високопоставленого українського військового, автори матеріалу пишуть, що поки немає ніяких ознак того, що російські сили в Запорізькій області формують ударні групи, незважаючи на деякі ротації і розгортання там.

"Депутат від окупаційних військ Запорізької області Володимир Рогов заявив 27 грудня, що українські війська здійснюватимуть наступ у Запорізькій області", - наголошується у зведенні.

Американські військові аналітики звернули увагу на те, що недавні зусилля російських мінерів і будівництво укріплень в Запорізькій області і на узбережжі Дніпра вказують, що російські війська не прагнуть наступати там.

Додамо, що раніше стало відомо, що на окупованій частині Запорізької області російські окупанти масово залишають місця несення служби.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області під потужний вогонь Збройних сил України потрапили бази російських окупантів.

Як розповів у Telegram військовий журналіст Андрій Цаплієнко, у Мелітопольському районі ліквідовано лігво окупантів РФ.

Нагадавши, у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

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