'Через поляків та англосаксів': Лавров видав абсурдну заяву про теракт на ЗАЕС

Лавров вважає, що заяви про замінування ЗАЕС придумані поляками, англосаксами та прибалтами.

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Лавров відповів про замінування ЗАЕС / колаж: Главред, скріншоти: Telegram

Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров відповів на запитання про замінування Запорізької атомної станції Росією.

"Це маячня. Ми вже багато разів це коментували. Ця затягнута загроза, затягнуті попередження вже багато разів спливає в медійному просторі, насамперед вустами київського режиму. Це свідчить лише про одне - всі ці люди натреновані, у тому числі для ведення інформаційної війни, передусім англосаксами, поляками та навіть прибалтами, які для України стали старшими товаришами", - зазначив Лавров.

Варто зазначити, що розвідка України отримала інформацію про те, що росіяни хочуть підірвати ЗАЕС, що спричинить викид радіації.

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Дивні заяви Лаврова

Нагадаємо, що Лавров видав новий перл - йде "війна в гарячій стадії" між РФ і США. За його словами, Вашингтон надає зброю Україні для захисту від російської агресії.

Лавров закотив істерику через Україну і F-16. У Міністерстві закордонних справ країни-агресора РФ заявили, що рішення заходу передати Україні сучасні винищувачі F-16 це "неприйнятна ескалація".

Лавров лякає НАТО продовженням війни в Україні. Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров погрожує НАТО, яке в його хворій уяві нібито воює в Україні, та погрожує продовжувати так звану "СВО" в Україні.

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