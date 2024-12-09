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Загроза оточення Торецька: у ЗСУ зробили важливу заяву

Олексій Тесля
9 грудня 2024, 02:30
832
Українські підрозділи утримують перевагу та ефективно протидіють агресору.
Загроза оточення Торецька: у ЗСУ зробили важливу заяву
/ Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Що відомо:

  • Окупанти намагаються зайти в Торецьк невеликими групами
  • Загроза оточення міста відсутня

Російські окупаційні війська намагаються зайти в Торецьк Донецької області невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат, заявив заступник начальника штабу 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" Михайло Стойкевич.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, ворог використовує всі доступні види зброї, зокрема артилерію та кориговані авіаційні бомби (КАБ), незважаючи на ризик для своїх бійців.

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За його словами, росіяни не займаються евакуацією своїх поранених, проте оточити Торець окупантам не вдається.

"Станом на цей момент загроза оточення міста відсутня. Незважаючи на складність умов, українські підрозділи утримують перевагу та ефективно протидіють агресору", - сказав він.

ЗСУ активно використовують FPV-дрони для нічних атак, оснащені системами спостереження, адаптованими до умов темряви.

"Підрозділи ефективно знищують ворожі групи, які намагаються проникати в місто, ховаючи їх під уламками споруд", - підкреслив офіцер ЗСУ.

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Раніше повідомлялося про те, що окупанти контролюють близько 70% території Торецька. ЗСУ не вдається здійснити контрудар, оточити і вибити росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ відвоювали позиції під Торецьком. Ворог не зміг зупинити українських військових, незважаючи на спроби атакувати дронами.

Як повідомляв Главред, Росія готує масований штурм українських позицій у Донецькій області. Противник накопичує живу силу і техніку на далеких підступах.

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Торецьк

Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія.

Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб.

Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу.

Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

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