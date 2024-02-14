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Загроза оточення Авдіївки: названо три "дороги життя" для ЗСУ

Олексій Тесля
14 лютого 2024, 03:20
Перерізання логістичної артерії не означає процес оточення, пояснив Олександр Коваленко.
Авдіївка, ЗСУ
Українські захисники відбивають атаки в Авдіївці / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Zelenskiy/Official

Військовий експерт Олександр Коваленко прокоментував ситуацію навколо Авдіївки Донецької області. Він каже, що про оточення міста окупантами не йдеться.

У коментарі РБК-Україна експерт каже, що загроза перерізання логістичної артерії ЗСУ зовсім не означає процес оперативного або тактичного оточення.

При цьому він нагадав про те, що під оточенням слід розуміти становище підрозділів, ізольованих від основної групи військ, через що неможливо ні здійснювати постачання в угруповання, ні вивести його з ізоляції.

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"Поки що цього не спостерігається. Перерізання логістичної артерії зовсім не означає процес оперативного або тактичного оточення", - пояснив співрозмовник.

Водночас він звернув увагу, що окрім головної дороги, яка переходить в Індустріальний проспект і вулицю Грушевського, в Авдіївці є щонайменше три польові дороги - одна через село Ласточкине і дві з села Сєверне в бік 9-го кварталу.

"Польові дороги - не найкращий варіант для постачання та евакуації, але цими шляхами можна користуватися. Тому питання оточення не стоїть. З цього випливає, що навіть у разі виходу росіян на проспект, можливість вивести гарнізон як із північного, так і південного секторів збережеться", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація в Авдіївці

Раніше повідомлялося про те, що ворог контролює логістику в Авдіївці. В Авдіївці та в околицях окупанти розпочали штурмові дії в багатьох місцях, розповіли аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Авдіївці загрожує оточення "найближчими днями або тижнями". Водночас в України є проблеми з особовим складом - його не вистачає, тому атаки окупантів відбивають безпілотники.

Протягом найближчих тижнів або навіть днів може виникнути питання про розгортання додаткових військових сил у місті або відступ із міста, підтвердив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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Авдіївка Олександр Коваленко війна Росії та України
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