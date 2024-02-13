УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ситуація погіршується": ворог контролює логістику в Авдіївці – DeepState

Олексій Тесля
13 лютого 2024, 22:40
В Авдіївці та на околицях окупанти почали штурмові дії в багатьох місцях, розповіли аналітики.
Військовий про бої в Авдіївці
Українські захисники відбивають атаки окупантів / колаж: Главред, фото: Прес-служба АТО, Командування ОС ЗСУ

На руку окупаційним військам РФ грають погодні умови, зокрема - морози та тумани в районі Авдіївки Донецької області.

Як ідеться в повідомленні DeepState, ворог продовжує тиснути на Авдіївку як із півночі, так і з півдня, а також майже дійшов до Індустріального проспекту.

"10-11 лютого ворог, користуючись тим, що туман накрив Авдіївку та околиці, почав штурмові дії в багатьох місцях. Учора відбувалося насичення особовим складом", - зазначають військові аналітики.

відео дня

Крім того, російські окупанти також посилили тиск. При цьому ворог просунувся в район дач і автобази, тим самим перерізавши логістичну трасу.

"Ситуація в Авдіївці щодня погіршується. Логістика сьогодні перебуває повністю під вогневим контролем ворога, внаслідок чого заїзд і виїзд до міста - це лотерея. Слід ухвалювати рішення, які насамперед збережуть найцінніше - життя бійців, і не перетворювати Авдіївку на чергову "фортецю" з піснями та віршами", - сказано в повідомленні.

Ситуація в Авдіївці

Раніше повідомлялося про те, що наступ на Авдіївку став для РФ катастрофою. За найскромнішими оцінками, загальна кількість втрат країни-агресора Росії за чотири місяці на Авдіївському напрямку перевищила 15 тисяч убитими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ отримали потужне підкріплення. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання в Авдіївку, вони переважають у силах.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники не можуть оточити або захопити Авдіївку, поки українські військові мають достатні сили для оборони. Російські сили періодично намагаються прорвати оборону малими групами після авіаційних ударів, але українські військові стійко утримують свої позиції.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ війна Росії та України бої за Авдіївку
Реклама

Головне за день

"Ситуація погіршується": ворог контролює логістику в Авдіївці – DeepState

"Ситуація погіршується": ворог контролює логістику в Авдіївці – DeepState

22:40 Україна
Бійцям ЗСУ хочуть значно підвищити надбавки й допомоги: у ВР зареєстровано проєкт

Бійцям ЗСУ хочуть значно підвищити надбавки й допомоги: у ВР зареєстровано проєкт

22:40 Україна
В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме

В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме

22:14 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Отрута не потрібна: як назавжди позбутися мишей в будинку та на подвір'ї 39259

Отрута не потрібна: як назавжди позбутися мишей в будинку та на подвір'ї

Усе дуже швидко закінчиться : експолковник КДБ назвав мету Путіна у війні 15332

"Усе дуже швидко закінчиться": експолковник КДБ назвав мету Путіна у війні

Гороскоп на завтра 14 лютого 2024: Стрільців підведе здоров'я, Рибам - підвищення 14216

Гороскоп на завтра 14 лютого 2024: Стрільців підведе здоров'я, Рибам - підвищення

Що можна зробити з п'ятилітрової баклажки: 5 виробів, які спростять життя 9741

Що можна зробити з п'ятилітрової баклажки: 5 виробів, які спростять життя

Останні новини

23:54

"Геній сорому": Білик жорстко звернулася до Кіркорова, який заспівав її пісню на Донбасі

23:20

Третя квитанція за газ: як доведеться українцям інакше за нього платити

22:57

Вища за маму, копія тата: доросла дочка Тома Круза прогулялася Нью-Йорком

22:42

Карма наздогнала: путіністка Кудрявцева знову в лікарні і "випала" надовго

22:40

"Ситуація погіршується": ворог контролює логістику в Авдіївці – DeepState

Розумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогствоРозумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогство
22:40

Бійцям ЗСУ хочуть значно підвищити надбавки й допомоги: у ВР зареєстровано проєкт

22:39

США ні перед ким не схиляються і перед Путіним теж: Байден бурхливо виступив у Конгресі

22:29

Зірка серіалу "Школа" закрутила роман із чоловіком, старшим за неї на 10 років

22:19

Не хотів бути в одній кімнаті: принц Гаррі уникав члена королівської сім'ї

Реклама
22:14

В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме

21:50

Зірка "Кіборгів" уперше після розлучення розповів про новий роман

21:46

Мати Корольової підлизалася до її чоловіка-стриптизера

21:46

Потужне укріплення на трьох напрямках: Зеленський анонсував посилення на фронті

21:03

В Україні банки готові до переписування курсу долара: що сталося і чи варто турбуватися

20:56

Чи зможе Київ "віджати" українські землі у РФ: експерт дав несподівану відповідь

20:45

Що не можна робити 14 лютого: заборони, які вбережуть від біди

20:40

Путін пропонував США "заморозити" війну з Україною, але отримав "відкоша" - Reuters

20:32

Дантес показав смішний діалог із крихіткою-сином Даші Кацуріної про мамуВідео

20:25

Настя Каменських прилетіла до Потапа в Колумбію і похвалилася фото

19:54

Польські фермери готують повну блокаду кордону з Україною

Реклама
19:49

ЗСУ перейшли до оборонної операції: Сирський розповів про новий етап війни

19:48

Як правильно заряджати Айфон: прості способи зберегти смартфон цілим і неушкодженимВідео

19:29

В Україну суне погода з аномальними температурами: де буде найтепліше

19:14

Боррель: ці місяці будуть вирішальними, РФ піде у новий наступ вже у березні

19:14

Місячний календар на 14 лютого: що принесе багато щастя цього дня

19:10

У Путіна в голові вже йде Третя світоваПогляд

19:06

Віра Брежнєва зізналася, як пережила розставання з Костянтином Меладзе

18:41

Сирський назвав "проривну" зброю на фронті та порівняв втрати України та РФВідео

18:39

Гельман розповів, за якої умови почнеться розкол у РФ

18:37

Що не можна клеїти суперклеєм: прості поради, які має знати кожен

18:36

Коли удобрювати газон після зими: подвір'я вразить своїм виглядом весноюВідео

18:29

"Ціна бездіяльності": Байден звернувся до Палати представників через Україну

18:00

Експерт із садівництва розповіла, як назавжди позбутися бур'янів

17:54

Трамп знову накинувся на НАТО через України: зробив скандальну заяву

17:51

Підірвали ЗРК Бук РФ, окупанти рахують втрати: деталі "бавовни" під МаріуполемФото

17:40

"Друзі України працюють": у ГУР прокоментували пожежу на заводі "МіГ" у Москві

17:29

Вступ України до НАТО після саміту в липні: у США розкрили плани Альянсу

17:23

"Вона мене дратує": Приходько захейтила психолога Наталію Холоденко

16:59

Деяким людям в Україні вже з весни підвищать пенсії на тисячу грн: кому пощастить

16:51

Путін удвічі збільшить війська біля кордонів із НАТО, зростає загроза Третьої світової - ЗМІ

Реклама
16:47

ЗМІ з'ясували, як Starlink потрапляють на фронт до росіян

16:43

Фейк про "втрати" ЗСУ біля Селидового: бригадний генерал розніс ІПСО росіян

16:33

Лопес за величезні гроші заспівала і станцювала в Дубаї в оточенні путіністів

16:20

Чому не можна промивати макарони: секрет, який знають не всі

16:20

РФ може воювати без виробництва техніки 3 роки: у Reuters пояснили деталі

16:09

Галкін показав рідкісний відпочинок із 10-річними близнюками від Алли ПугачовоїВідео

15:59

ЗСУ зміцнюють плацдарм у Кринках: морпіхи підняли ще один прапор УкраїниВідео

15:58

"Нема можливостей утримувати Авдіївку": ЗСУ отримали потужне підкріплення - речник 110-ї ОМБр

15:49

У Кремлі злякалися випускати Путіна на дебати і вигадали безглузду відмовку

15:47

Українська акторка відверто розповіла, чому вагається стати матір'ю

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти