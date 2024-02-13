"Ситуація погіршується": ворог контролює логістику в Авдіївці – DeepState

В Авдіївці та на околицях окупанти почали штурмові дії в багатьох місцях, розповіли аналітики.

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Українські захисники відбивають атаки окупантів / колаж: Главред, фото: Прес-служба АТО, Командування ОС ЗСУ

На руку окупаційним військам РФ грають погодні умови, зокрема - морози та тумани в районі Авдіївки Донецької області.

Як ідеться в повідомленні DeepState, ворог продовжує тиснути на Авдіївку як із півночі, так і з півдня, а також майже дійшов до Індустріального проспекту.

"10-11 лютого ворог, користуючись тим, що туман накрив Авдіївку та околиці, почав штурмові дії в багатьох місцях. Учора відбувалося насичення особовим складом", - зазначають військові аналітики.

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Крім того, російські окупанти також посилили тиск. При цьому ворог просунувся в район дач і автобази, тим самим перерізавши логістичну трасу.

"Ситуація в Авдіївці щодня погіршується. Логістика сьогодні перебуває повністю під вогневим контролем ворога, внаслідок чого заїзд і виїзд до міста - це лотерея. Слід ухвалювати рішення, які насамперед збережуть найцінніше - життя бійців, і не перетворювати Авдіївку на чергову "фортецю" з піснями та віршами", - сказано в повідомленні.

Ситуація в Авдіївці

Раніше повідомлялося про те, що наступ на Авдіївку став для РФ катастрофою. За найскромнішими оцінками, загальна кількість втрат країни-агресора Росії за чотири місяці на Авдіївському напрямку перевищила 15 тисяч убитими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ отримали потужне підкріплення. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання в Авдіївку, вони переважають у силах.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники не можуть оточити або захопити Авдіївку, поки українські військові мають достатні сили для оборони. Російські сили періодично намагаються прорвати оборону малими групами після авіаційних ударів, але українські військові стійко утримують свої позиції.

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