Загроза відступу з Авдіївки: в Сухопутних військах розповіли про бої за місто

У Сухопутних військах зазначили, що оборона Авдіївки важлива для стримування російських військ, які могли б бути застосовані для наступу на інших напрямках.

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В Сухопутних військах розповіли про бої за Авдіївку / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, deepstatemap.live

У місті Авдіївка тривають важкі бої, в ході яких ворог намагається захопити ключові логістичні шляхи Збройних Сил України. Протягом найближчих тижнів або навіть днів може виникнути питання щодо розгортання додаткових військових сил у місті або відступу з Авдіївки. Однак незважаючи на це, ЗСУ продовжують героїчно захищати місто. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу.

За його словами, оборона Авдіївки ґрунтується на використанні тактики та стратегії, детальному вивченні ситуації на полі бою, розумінні загального контексту, а також на використанні наявних в України сил та засобів.

Тимочко зазначив, що питання про захист Авдіївки, виведення військ або їх підсилення виникло у той день, коли українська розвідка отримала інформацію, що ворог збирається атакувати місто. Тоді було прийнято рішення захищати його.

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"Оборона Авдіївки була і залишається успішною. Водночас інформація навколо ситуації в місті дуже часто є суперечливою і використовується противником для інформаційних вкидів. Деякі наші політики також інколи можуть або нагнітати паніку довкола Авдіївки, або ж створювати якусь ейфорію", – підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

За словами Тимочка, всі можливі кризові ситуації були передбачені, оскільки оборона міста триває вже четвертий місяць.

"Якщо постане питання потреби залишити Авдіївку, Збройні Сили зроблять це. Наші війська неодноразово це робили, і дуже часто повертали назад територію. Якщо постане вибір: збереження життя людей або території, звичайно надасться перевага збереженню життів – так було завжди", – наголосив він.

Тимочко додав, що ті, хто відповідають за оборону Авдіївки та координують сили, забезпечення та логістику на цьому напрямку, мають ряд планів щодо дій у конкретних ситуаціях. Той факт, що до цього часу росіянам не вдалося ні оточити наші війська, ні відкинути їх, ні відсікти всередині Авдіївки на окремі сектори, свідчить про те, що оборона міста добре організована і успішно триває.

"Якщо ж виникне рішення залишити Авдіївку, то воно буде погодженим та ухваленим на рівні Ставки Головнокомандувача і буде єдино правильним на той момент", – наголосив Тимочко.

Крім того, за його словами, проведення обороної операції в Авдіївці має стратегічне значення для стримування чисельних російських підрозділів. Росіяни могли б їх залучити на інших напрямках, оскільки, крім Авдіївки, напружена ситуація є на Лимано-Куп'янському напрямку, поблизу Вугледару, Роботиного, Кринок та на лівому березі Дніпра.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська наступалють великими силами, і існують ризики втрати Авдіївки. За словами військового експерта Олександра Мусієнка, окупанти намагаються прорватися у місто і знову атакують коксохімічний завод.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський розкрив цілі російських окупантів на Авдіївському напрямку. Командувач чОСУВ "Таврія" зазначив, що росіяни прагнуть встановити контроль над українською логістикою.

Війська Російської Федерації наразі не можуть оточити та захопити Авдіївку, заявив Дмитро Рюмшин, командир 47-ї Окремої механізованої бригади. Українські війська утримують оборону, а російські сили зазнають важких втрат.

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