Чи вдасться закінчити війну до 20 квітня 2025 року: ШІ дав неочікуваний прогноз

Наразі спостерігається вкрай динамічна ситуація, де військові, політичні та економічні фактори тісно переплітаються.

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Аналітика ШІ щодо можливості закінчення війни в Україні до 20 квітня 2025 / Колаж: Главред

Що вплине, за даними ШІ, на терміни закінчення війни:

Рівень міжнародної військової та фінансової допомоги Україні.

Ефективність санкцій і внутрішня політична ситуація в Росії.

Можливість знаходження дипломатичного рішення.

Питання закінчення війни залишається актуальним, як всередині України, так і на міжнародній арені. Главред поспілкувався з двома штучними інтелектами та попросив їх відповісти на запитання, чи вдасться припинити бойові дії до 20 квітня 2025 року.

Кінець війни до 20 квітня 2025 року - прогноз DeepSeek

За даними DeepSeek, наразі можна виділити кілька сценаріїв, які можуть сприяти припиненню бойових дій до зазначеної дати.

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Ймовірність припинення широкомасштабних бойових дій до 20 квітня 2025 року є помірно високою (50–60%), якщо Захід збереже консолідовану підтримку України, РФ не зможе мобілізувати додаткові резерви, а Україна досягне локальних успіхів у 2024 році (наприклад, деокупація Криму або півдня).

Чому цей сценарій реалістичний?

Хронологія конфліктів: Середня тривалість сучасних війн — 7–10 років. Якщо брати за точку відліку 2014 рік, до 2025 року конфлікт наблизиться до фази "виснаження", коли перемога однієї сторони стає неможливою. Технології та ресурси: Україна отримує доступ до західних озброєнь нового покоління (наприклад, ракети ATACMS, дрони-камікадзе), які здатні знищити логістичні хаби РФ на окупованих територіях. Міжнародний тиск: ЄС може запровадити нові санкції проти РФ (нафта, газ, банки), що прискорить економічну кризу в Кремлі.

"Найімовірніший сценарій — перехід до переговорів під тиском міжнародних посередників (Китай, Туреччина) або замороження лінії фронту з подальшим "перемир’ям без миру", - стверджує штучний інтелект.

Кінець війни до 20 квітня 2025 року - прогноз Gemini

Як стверджує Gemini, наразі ми спостерігаємо вкрай складну та динамічну ситуацію, де військові, політичні та економічні фактори тісно переплітаються.

1. Військовий шлях закінчення війни.

Війна в Україні зайшла в фазу позиційного протистояння, де обидві сторони демонструють значну стійкість, але й зазнають важких втрат. На фронті немає ознак швидкого прориву, і темпи просування залишаються обмеженими. Це свідчить про те, що військовим шляхом досягти швидкого завершення конфлікту буде надзвичайно складно.

2. Підтримка України союзниками.

Міжнародна підтримка України залишається критично важливим фактором. Однак, політичні зміни в країнах-партнерах, особливо майбутні вибори в США, можуть суттєво вплинути на обсяги та характер цієї підтримки. Дипломатичні зусилля, хоча й тривають, поки не принесли відчутних результатів. Росія не демонструє готовності до реальних компромісів, а її умови для переговорів залишаються неприйнятними для України.

3. Внутрішня ситуація в Росії.

Ефективність санкцій проти російської економіки є предметом дискусій, але поки вони не призвели до критичного падіння. Можливі зміни в російському керівництві або посилення внутрішніх протиріч можуть вплинути на хід війни, але спрогнозувати це вкрай складно.

4. Економічна складова всередині України.

Україна, в свою чергу, потребує значної економічної допомоги для підтримки своєї економіки та відновлення. Обсяги та стабільність цієї допомоги є важливим фактором, який впливатиме на здатність України продовжувати боротьбу.

Чи закінчиться війна до 20 квітня 2025 року?

Враховуючи всі ці фактори, закінчення війни до 20 квітня 2025 року, за даними Gemini, видається малоймовірним.

"Більш реалістичним сценарієм є продовження конфлікту протягом 2025 року, а можливо, й довше. Ключовими факторами, які визначатимуть терміни закінчення війни, залишаються військова допомога Україні, ефективність санкцій проти Росії та політична ситуація в Росії та на Заході", - пише чат.

Попри різні прогнози штучних інтелектів, не можна не згадати, що війна - це складний і непередбачуваний процес, і будь-які прогнози є лише оцінками. Окрім цього, ситуація може швидко змінитися під впливом несподіваних подій та "чорних лебедів".

Як розвиватиметься війна Росії проти України - останні прогнози ШІ

Згідно з нещодавніми прогнозами, зробленими штучним інтелектом, війна в Україні може завершитися в найближчі місяці. Два різні чат-боти вказали на проблеми та фактори, які можуть змусити Путіна піти на мирні переговори, повідомляв Главред.

Крім того, китайська модель штучного інтелекту DeepSeek дала прогноз щодо переможця у війні. На її думку, Росія має сумнівні перспективи через економічні санкції, внутрішні проблеми та зростаючу ізоляцію. Водночас, Україна має шанси на успіх, якщо зможе ефективно використовувати військову допомогу від західних партнерів.

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Що важливо знати, читаючи прогнози ШІ? Важливо зазначити, що всі наведені вище аргументи та прогнози, згенеровані штучним інтелектом, є лише оцінками, ймовірність яких може змінюватися залежно від багатьох факторів. Додатково варто зазначити, що можливості штучного інтелекту обмежені. Він не може врахувати всі фактори, які можуть вплинути на рішення діячів, особливо ті, що пов'язані з політичними та військовими таємницями. Тому, прогнози, згенеровані ШІ, слід сприймати з обережністю та не вважати їх остаточною істиною. Ситуація може змінитися будь-якої миті, тому важливо стежити за розвитком подій та бути готовими до будь-якого сценарію.

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