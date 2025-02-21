Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи закінчиться війна в найближчі місяці: чіткий прогноз штучного інтелекту

Даяна Швець
21 лютого 2025, 18:10
439
Внутрішні проблеми, такі як інфляція, дефіцит товарів та зростання соціальної напруженості, можуть змусити керівництво Росії шукати шляхи для завершення війни.
ШІ дав чіткий прогноз на 2025 рік
ШІ дав чіткий прогноз на 2025 рік / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, kremlin.ru

Ключове:

  • Deepseek передбачив, чи буде кінець війни в Україні вже в 2025 році
  • ChatGPT пояснив, які проблеми в Росії підштовхнуть Путіна до миру

Чи не кожного українця цікавить запитання, коли закінчиться війна в Україні та чи є надія на її завершення вже цього, 2025 року. Главред поспілкувався з двома штучними інтелектами і попросив, щоб вони дали свою аналітику та прогнози стосовно припинення бойових дій.

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз Deepseek

Враховуючи поточну динаміку, міжнародну підтримку України, економічний тиск на Росію та можливі зміни у внутрішній політиці Росії, чат Deepseek стверджує, що є підстави вважати, що війна в Україні може завершитися до 2025 року.

відео дня

Чат виділяє ТОП-4 основних аспектів та аргументів:

  1. Санкції та брак ресурсів в РФ. Якщо санкції проти Росії залишаться жорсткими, це призведе до поступового економічного виснаження країни. До 2025 року економіка Росії може досягти точки, коли подальше ведення війни стане неможливим через брак ресурсів.
  2. Військова динаміка. Якщо Україна отримає переваги на полі бою завдяки підготовці своїх військ, модернізації армії та підтримці союзників, то Росія, зіткнувшись із великими втратами та відсутністю можливості продовжувати наступальні операції, може бути змушена перейти до оборони.
  3. Переговори та дипломатія. Якщо до 2025 року Україна, підтримувана Заходом, зможе вийти на переговори з позиції сили, що дозволить забезпечити вигідні умови миру.
  4. Внутрішня ситуація в Росії. До 2025 року внутрішня політична ситуація в Росії може стати нестабільною через зростання невдоволення населення, пов’язаного з економічними труднощами та втратами на фронті. Тоді можливі зміни в керівництві країни або перегляд зовнішньої політики, що сприятиме завершенню війни.

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз ChatGPT

Аналізуючи дії ЗСУ, військові, економічні та політичні зміни в Росії, а також значну підтримку України з боку міжнародних партнерів, ChatGPT каже, що є реалістична ймовірність, що війна в Україні може завершитися вже в 2025 році.

Чат виділяє ТОП-5 основних аспектів та аргументів:

  1. Тренди у військовій ситуації. Українська армія за останній рік продемонструвала значний прогрес на фронті, завдяки якому вдалося звільнити деякі території, а також ефективно протистояти атакам російських військ. В 2024 році ми бачимо покращення у стратегічних можливостях ЗСУ, що може призвести до значних змін на полі бою в наступні місяці.
  2. Міжнародна підтримка України. Україні продовжують надавати масштабну військову та економічну допомогу з боку Заходу, зокрема США, ЄС, Великої Британії та інших партнерів. Ця підтримка лише зміцнює позиції України, дозволяючи їй нарощувати потенціал для остаточного звільнення територій.
  3. Зростаючий внутрішній тиск у Росії. Внутрішня політична нестабільність в Росії, а також можливі зміни в керівництві країни можуть прискорити процес припинення війни. Економічні санкції і соціальні проблеми створюють додатковий тиск на Кремль, змушуючи його розглядати дипломатичні варіанти.
  4. Розвиток дипломатичних ініціатив: Попри військову напруженість, дипломатичні зусилля з обох сторін не припиняються. Є кілька варіантів мирних переговорів, які можуть стати реалістичними вже в найближчі роки. А до 2025 року можуть з’явитися більш реальні перспективи для переговорів, оскільки обидві сторони можуть зрозуміти, що тривала війна стає непродуктивною та виснажливою.
  5. Переломний момент у 2024–2025 роках. Враховуючи наявні тенденції, можна припустити, що в 2024–2025 роках конфлікт може досягти стратегічного перелому, що призведе до завершення бойових дій. Військова ситуація на фронті може змінитися настільки, що Росія буде змушена прийняти умови мирних переговорів.

В яку пору року закінчиться війна?

ШІ зазначають, що, хоча точні дати не можна визначити, найбільш ймовірними періодами завершення війни, є весна та літо 2025 року, коли основні військові дії можуть припинитися через поєднання військового успіху України, виснаження російських ресурсів і політичних змін у Росії.

Зважаючи на вищеперелічені фактори та аргументи, можна припустити, що війна в Україні може завершитися вже у 2025 році. Проте, важливо розуміти, що це лише прогноз штучного інтелекту, і реальна ситуація може змінитися в будь-яку мить.

Наближення кінця війни в Україні - що відомо

Главред з посиланням на ГУР писав про те, що РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Також було названо два сценарії розвитку війни в Україні. Публіцист Олександр Сотник висловив думку, що вирішальне значення матиме позиція Європи. На його думку, важливо звільнити окуповані території та завдати агресору рішучої поразки.

Окрім цього, ЗМІ опублікували тривожний прогноз, скільки Україна протримається без допомоги США. У матеріалі Le Monde пояснюється, що військова допомога Штатів є критично важливою для української армії, зокрема для забезпечення протиповітряної та протиракетної оборони, що включає системи Patriot, які розміщені навколо стратегічних об'єктів та Києва.

Більше важливих новин:

Що таке DeepSeek

DeepSeek - китайська компанія, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, а також сімейство великих мовних моделей. Компанія базується в Ханчжоу, заснована і підтримується китайським хедж-фондом High-Flyer. DeepSeek випустила свої моделі з відкритим вихідним кодом. Версію DeepSeek-V3 вважають порівнянною з іншими мовними моделями у 2024 році, такими як Qwen і ChatGPT.

Вихід моделі DeepSeek-R1 у січні 2025 року спричинив різке зниження курсів акцій світових технологічних компаній і дискусії щодо переоцінки інвестицій у ШІ.

DeepSeek розробляє ШІ-моделі з 2023 року, проте популярність компанія здобула тільки минулими вихідними, коли її чатбот DeepSeek R1 очолив чарти найскачуваніших застосунків у багатьох країнах світу. Компанія заявила, що витратила на його розробку всього $5,6 млн, що здивувало інвесторів і змусило їх засумніватися у виправданості багатомільярдних інвестицій в аналогічні розробки від провідних ІТ-компаній світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні чат ЗСУ санкції проти Росії мирне врегулювання штучний інтелект війна Росії та України мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Чи закінчиться війна в найближчі місяці: чіткий прогноз штучного інтелекту

Чи закінчиться війна в найближчі місяці: чіткий прогноз штучного інтелекту

18:10Україна
Росія готова віддати заморожені активи Україні, але є нюанс - Reuters ​

Росія готова віддати заморожені активи Україні, але є нюанс - Reuters ​

17:56Війна
Бойовий і сміливий лідер: Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Бойовий і сміливий лідер: Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

16:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

Найвища ціна за 10 років: в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Найвища ціна за 10 років: в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Які каші можна їсти щодня: експерти назвали 7 найкорисніших круп

Які каші можна їсти щодня: експерти назвали 7 найкорисніших круп

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

Де число 68 на картинці: загадка на 7 секунд для найсміливіших розумників

Де число 68 на картинці: загадка на 7 секунд для найсміливіших розумників

Останні новини

18:50

Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 лютого

18:43

Арестович уперше прокоментував розлучення з дружиною - деталі

18:36

Військові ігри: звіт із фронту актуально

18:30

Не тільки внаслідок індексації: у кого збільшиться пенсія вже в березні

18:23

Загроза наступу: війська РФ наближаються до Дніпропетровської області

Сотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпостСотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпост
18:10

Чи закінчиться війна в найближчі місяці: чіткий прогноз штучного інтелекту

17:57

8 речей, які не варто робити у церкві: як не дати "скинути" на себе негативВідео

17:56

Росія готова віддати заморожені активи Україні, але є нюанс - Reuters ​

17:53

Догляд без клопоту: квіти на балконі – ТОП невибагливих рослин

Реклама
17:29

Вже найближчими днями: росіяни панікують через ймовірні удари по цілях в Криму

17:20

Прослужать десятиліття: ТОП-7 бюджетних авто, що не потребують частого ремонту

17:15

Впродовж десятиліть росія для Порошенка була другом і партнером - експерт

16:55

Стівен Кінг жорстко висловився про Трампа і Маска

16:53

Сини Крістіни Орбакайте остаточно посварилися - що сталося

16:44

Бойовий і сміливий лідер: Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

16:41

Суперечки позаду: в ЗМІ розповіли про прорив в угоді України і США щодо копалин

16:29

Останній шанс цієї зими: яким ТОП-4 знакам зодіаку повезе в кінці лютого

16:12

"Їжа емоційна": мільйонер дав пораду, як заощадити багато грошей

16:04

Переговори РФ і США можуть нашкодити Білорусі: Лукашенко сказав, чого боїться

15:22

Щасливі: молодиця Петросяна вивезла дітей із Росії

Реклама
15:19

Які 3 страви більшість людей неправильно зберігають у холодильнику: відповідь експерта

15:15

Україні не можна погоджуватися на припинення бойових дій: Сотник назвав причинуВідео

15:02

22 лютого: яке церковне свято, день ангела і як поминати померлих

15:00

Фактчекінг: чи правдиві заяви Трампа про допомогу від США на $350 мільярдів

14:42

Гімнастка Анна Різатдінова втілила мрію дівчинки, тато якої загинув, захищаючи Україну

14:41

М'ясопусна субота: що категорично не можна робити 22 лютого

14:29

Одним "кліком": експерт застеріг, як США можуть зупинити ЗСУ на полі бою

14:26

"Страшно" красива міс "ДНР" отримала нагороду за підтримку окупантів

14:18

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках із грабіжником банку за 19 сек

13:36

"Відкриє нові можливості": в Україні можуть заблокувати російську музику

13:14

Виведення військ з України: експерт назвав сценарій, як поставити РФ на розтяжку

13:05

Де заховані рукавички: лише люди з високим IQ знайдуть розгадку за 11 секунд

12:44

"Весна нам уже підморгує": синоптик назвала точну дату потепління в Україні

12:42

"Путін дійде до Львова": Сотник сказав, на що Україні ніколи не можна погоджуватисяВідео

12:39

"Неприємний тип": зірки серіалу Парочка слідчих прокоментували свої ролі

12:39

"Подружився" з Путіним: спецпредставник Трампа розповів про візит до Москви

12:04

Український ведучий висловився про військову службу Ігоря Ласточкіна - деталі

11:55

Ріанна та її чоловік готуються до появи третьої дитини

11:52

Деяким пенсіонерам України заблокують виплати: хто втрачає право на пенсію

11:28

Як повернути до життя зів'ялі троянди - оживляємо квіти в домашніх умовах

Реклама
11:27

"Кремль розгортає масштабну війну": ЦПД розкрив небезпечні сценарії

11:23

У Трампа видалили всі проукраїнські згадки в заяві G7 - NYT

11:14

Буде потужний вітер і 18-градусний мороз: Україну атакує холоднеча

10:43

Китайський гороскоп на завтра 22 лютого: Тиграм - загроза, Коням - гнів

10:23

Замість дорогого лосося: 5 доступних продуктів із високим вмістом Омега-3

10:22

"Немає апетиту": у США висловилися про продовження військової допомоги Україні

09:45

РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого: у ГУР зробили заяву

09:33

"Боюся викашляти внутрішні органи": Наталя Могилевська тяжко захворіла

09:33

Трамп розсердився на Зеленського: Вашингтон і Київ готують нову угоду - Axios

09:30

Макрон заявив про небезпеку капітуляції України: "Не можна допустити припинення вогню"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти