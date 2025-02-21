Чи закінчиться війна в найближчі місяці: чіткий прогноз штучного інтелекту

Внутрішні проблеми, такі як інфляція, дефіцит товарів та зростання соціальної напруженості, можуть змусити керівництво Росії шукати шляхи для завершення війни.

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ШІ дав чіткий прогноз на 2025 рік / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, kremlin.ru

Ключове:

Deepseek передбачив, чи буде кінець війни в Україні вже в 2025 році

ChatGPT пояснив, які проблеми в Росії підштовхнуть Путіна до миру

Чи не кожного українця цікавить запитання, коли закінчиться війна в Україні та чи є надія на її завершення вже цього, 2025 року. Главред поспілкувався з двома штучними інтелектами і попросив, щоб вони дали свою аналітику та прогнози стосовно припинення бойових дій.

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз Deepseek

Враховуючи поточну динаміку, міжнародну підтримку України, економічний тиск на Росію та можливі зміни у внутрішній політиці Росії, чат Deepseek стверджує, що є підстави вважати, що війна в Україні може завершитися до 2025 року.

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Чат виділяє ТОП-4 основних аспектів та аргументів:

С анкції та брак ресурсів в РФ. Якщо санкції проти Росії залишаться жорсткими, це призведе до поступового економічного виснаження країни. До 2025 року економіка Росії може досягти точки, коли подальше ведення війни стане неможливим через брак ресурсів. Військова динаміка. Якщо Україна отримає переваги на полі бою завдяки підготовці своїх військ, модернізації армії та підтримці союзників, то Росія, зіткнувшись із великими втратами та відсутністю можливості продовжувати наступальні операції, може бути змушена перейти до оборони. Переговори та дипломатія. Якщо до 2025 року Україна, підтримувана Заходом, зможе вийти на переговори з позиції сили, що дозволить забезпечити вигідні умови миру. Внутрішня ситуація в Росії. До 2025 року внутрішня політична ситуація в Росії може стати нестабільною через зростання невдоволення населення, пов’язаного з економічними труднощами та втратами на фронті. Тоді можливі зміни в керівництві країни або перегляд зовнішньої політики, що сприятиме завершенню війни.

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз ChatGPT

Аналізуючи дії ЗСУ, військові, економічні та політичні зміни в Росії, а також значну підтримку України з боку міжнародних партнерів, ChatGPT каже, що є реалістична ймовірність, що війна в Україні може завершитися вже в 2025 році.

Чат виділяє ТОП-5 основних аспектів та аргументів:

Тренди у військовій ситуації. Українська армія за останній рік продемонструвала значний прогрес на фронті, завдяки якому вдалося звільнити деякі території, а також ефективно протистояти атакам російських військ. В 2024 році ми бачимо покращення у стратегічних можливостях ЗСУ, що може призвести до значних змін на полі бою в наступні місяці. Міжнародна підтримка України. Україні продовжують надавати масштабну військову та економічну допомогу з боку Заходу, зокрема США, ЄС, Великої Британії та інших партнерів. Ця підтримка лише зміцнює позиції України, дозволяючи їй нарощувати потенціал для остаточного звільнення територій. Зростаючий внутрішній тиск у Росії. Внутрішня політична нестабільність в Росії, а також можливі зміни в керівництві країни можуть прискорити процес припинення війни. Економічні санкції і соціальні проблеми створюють додатковий тиск на Кремль, змушуючи його розглядати дипломатичні варіанти. Розвиток дипломатичних ініціатив: Попри військову напруженість, дипломатичні зусилля з обох сторін не припиняються. Є кілька варіантів мирних переговорів, які можуть стати реалістичними вже в найближчі роки. А до 2025 року можуть з’явитися більш реальні перспективи для переговорів, оскільки обидві сторони можуть зрозуміти, що тривала війна стає непродуктивною та виснажливою. Переломний момент у 2024–2025 роках. Враховуючи наявні тенденції, можна припустити, що в 2024–2025 роках конфлікт може досягти стратегічного перелому, що призведе до завершення бойових дій. Військова ситуація на фронті може змінитися настільки, що Росія буде змушена прийняти умови мирних переговорів.

В яку пору року закінчиться війна?

ШІ зазначають, що, хоча точні дати не можна визначити, найбільш ймовірними періодами завершення війни, є весна та літо 2025 року, коли основні військові дії можуть припинитися через поєднання військового успіху України, виснаження російських ресурсів і політичних змін у Росії.

Зважаючи на вищеперелічені фактори та аргументи, можна припустити, що війна в Україні може завершитися вже у 2025 році. Проте, важливо розуміти, що це лише прогноз штучного інтелекту, і реальна ситуація може змінитися в будь-яку мить.

Наближення кінця війни в Україні - що відомо

Главред з посиланням на ГУР писав про те, що РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Також було названо два сценарії розвитку війни в Україні. Публіцист Олександр Сотник висловив думку, що вирішальне значення матиме позиція Європи. На його думку, важливо звільнити окуповані території та завдати агресору рішучої поразки.

Окрім цього, ЗМІ опублікували тривожний прогноз, скільки Україна протримається без допомоги США. У матеріалі Le Monde пояснюється, що військова допомога Штатів є критично важливою для української армії, зокрема для забезпечення протиповітряної та протиракетної оборони, що включає системи Patriot, які розміщені навколо стратегічних об'єктів та Києва.

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Що таке DeepSeek DeepSeek - китайська компанія, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, а також сімейство великих мовних моделей. Компанія базується в Ханчжоу, заснована і підтримується китайським хедж-фондом High-Flyer. DeepSeek випустила свої моделі з відкритим вихідним кодом. Версію DeepSeek-V3 вважають порівнянною з іншими мовними моделями у 2024 році, такими як Qwen і ChatGPT. Вихід моделі DeepSeek-R1 у січні 2025 року спричинив різке зниження курсів акцій світових технологічних компаній і дискусії щодо переоцінки інвестицій у ШІ. DeepSeek розробляє ШІ-моделі з 2023 року, проте популярність компанія здобула тільки минулими вихідними, коли її чатбот DeepSeek R1 очолив чарти найскачуваніших застосунків у багатьох країнах світу. Компанія заявила, що витратила на його розробку всього $5,6 млн, що здивувало інвесторів і змусило їх засумніватися у виправданості багатомільярдних інвестицій в аналогічні розробки від провідних ІТ-компаній світу.

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