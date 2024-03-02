Уперше в історії: німецькі винищувачі вилетіли на перехоплення літаків РФ у Латвії

Військові літаки РФ над Балтійським морем зазвичай літають у Калінінград та з Калінінграда.

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Німецькі винищувачі перехопили російські літаки біля Латвії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/gaisaspeki

У п'ятницю, 1 березня, винищувачі Eurofighter з Німеччини вперше в історії здійснили перехоплення російських повітряних суден неподалік від Латвії.

Як повідомляють Військово-повітряні сили Латвії у Facebook, німецькі винищувачі піднялися в небо з латвійської військової бази "Ліелварде" та здійснили перехоплення російських повітряних суден біля територіальних вод Латвії.

Зазначається, що вперше німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з латвійської військової бази для виконання подібної місії.

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Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює, й союзники можуть негайно реагувати.

"Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", - написав він у Twitter.

Літаки РФ були перехоплені німецькими винищувачами / facebook.com/gaisaspeki

facebook.com/gaisaspeki

Зазначимо, військові літаки РФ над Балтійським морем зазвичай літають у Калінінград та з Калінінграда.

Як повідомляв Главред, Повітряні сили Німеччини 26 лютого піднімали в повітря винищувачі Eurofighter, щоб перехопити російський літак Іл-20М, який було зафіксовано в районі Фінляндії.

Ризик атаки РФ на країни Балтії

Країни Балтії - Латвія, Литва та Естонія - готуються до відбиття потенційної військової агресії Росії. Вони побудують бетонні оборонні лінії, щоб захистити свої території. Такі укріплення мають допомогти затримати противника на кордоні та дати час союзникам прийти на допомогу.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що риторика про "спроможність" Росії швидко захопити країни Балтії рівносильна тому, що раніше заявляли в Москві про Київ і всю Україну. У НАТО змінили плани щодо балтійських держав, і нові заходи не допустять просування російських окупантів.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що в разі нападу РФ країни Балтії не змогли б стримати натиск. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, концепція змінилася - Латвії, Литві та Естонії не доведеться чекати допомоги від Альянсу цілий місяць.

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