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Вдарила сковорідкою і засунула в смітник: у Криму жінка побила чоловіка-фаната війни в Україні

4 серпня 2022, 10:20

Кримчанка на ім'я Світлана, мешканка Севастополя, намагалася вбити свого чоловіка через те, що він підтримував "спеціальну військову операцію" в Україні.

Сковорідка, жінка
У Криму жінка побила чоловіка-фаната війни в Україні / https://ua.depositphotos.com/ і Mash

Мешканка анексованого РФ Криму побила свого чоловіка сковородою - через те, що він підтримував війну, яку Росія розв'язала проти України. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

43-річний Олег із Севастополя у 2019 році він зустрів свою "жінку мрії" - Світлану. Потім пара вступила в офіційний шлюб. Більш того, чоловік переписав половину прав власності на свій будинок на нову дружину. Але в 2022 році сімейне життя дало тріщину ‒ Світлані не сподобалося, що Олег підтримав розв'язану Путіним війну в Україні.

Справа дійшла до того, що жінка ударом сковороди відправила в нокаут чоловіка. А потім просто запхала його голову у відро для сміття.

Вдарила сковорідкою і засунула в смітник: у Криму жінка побила чоловіка-фаната війни в Україні
Той самий чоловік / Mash

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на тлі повномасштабної війни проти України, понад половини громадян Росії на сьогоднішній день не готові жертвувати на свою армію ні копійки.

Такі результати показало соцопитування проєкту "Хроніки".

Раніше, в березні нинішнього року, "Радіо Свобода" з посиланням на дані двох опитувань групи незалежних російських соціологів повідомляло - 71% населення країни-агресора, Росії, підтримує її напад на Україну і відчуває з цього приводу гордість, радість, повагу, довіру або надію.

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Автор: Єгор Бунін
анексія Криму новини України війна Росії та України
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