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Росія забрала життя 6 людей: Зеленський гостро відреагував на атаку по Україні

Даяна Швець
1 лютого 2025, 10:41
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Зеленський прокоментував атаки Росії на Полтаву, Запоріжжя та інші регіони.
Зеленский, удар, разрушения, удар, последствия атаки
Зеленський відреагував на ворожий удар / Колаж: Главред, фото: ДСНС, фото: president.gov.ua

Коротко зі слів Зеленського:

  • В Полтаві внаслідок атаки загинуло троє людей, у Харкові - одну, в Сумській області - двоє
  • Пошкодження є в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях

Сьогодні, 1 січня Росія здійснила атаку проти міст України, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Президент України Володимир Зеленський відреагував на комбінований обстріл України в Telegram.

"У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу", - заявив президент.

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Окрім цього, зафіксовано пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.

"Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області", - сказав Зеленський.

Зеленський відреагував на атаку РФ
Зеленський відреагував на атаку РФ / фото: тг-канал Главред

Окрім цього, президент України висловив співчуття рідним та близьким.

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - резюмував Зеленський.

Удар по Україні 1 лютого - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 лютого в Україні через загрозу ракетних ударів оголосили масштабну повітряну тривогу. Країна опинилася під атакою ракет і дронів.

Виявилось, що Росія вдарила по Полтаві. Як розповіли в ДСНС, в результаті удару зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа.

Окрім цього, ворогом була здійснена атака на Запоріжжя. Ворожими дронами були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклад освіти, культурний заклад, автомийка, гаражі та автомобілі.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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