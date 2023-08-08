Удар РФ по Покровську: поранення дістав герой фільму '20 днів у Маріуполі'

Поліціянт потрапив під повторний обстріл росіян, коли допомагав рятувати постраждалих.

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Володимир переконаний, що росіяни цілком усвідомлювали наслідки другого - повторного - удару по житловому району / Колаж Главред. Фото: прес-служба МВС

Серед поранених унаслідок російського удару по Покровську Донецької області опинився поліцейський Володимир - герой документальної стрічки Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

Про поранення Володимира написав у соцмережах режисер фільму. Згодом інформацію підтвердили у МВС та Нацполіції.

"Ризикуючи собою, він постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як ми вирвались з оточення, він продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області", - цитує прес-служба МВС слова Чернова.

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Чоловік потрапив під повторний російський обстріл, коли вирушив на місце удару РФ допомагати рятувати постраждалих. У Володимира - осколкові поранення, його прооперували.

"Я вийшов вже після закінчення свого робочого часу, але почув вибух у місті і зрозумів, що потрібна допомога поліції. Я прибув на місце, там допомагали працівникам швидкої вантажити в автомобілі постраждалих. Була інформація, що може бути другий удар. На той час, як ми там знаходилися, треба було надавати людям допомогу. Вже був чути звук ракети. Намагався впасти, але уламок потрапив у спину, пробив легені. Той, хто направляв ракету в центр міста, розумів, що там перебувають тільки цивільні. Той, хто бив удруге, - злочинець двічі, бо розумів, що людям будуть надавати допомогу", - висловився сам постраждалий у коментарі "Суспільному".

Фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" - перший повнометражний фільм українського фотокореспондента Мстислава Чернова, за який він отримав Пулітцерівську премію.

Команда українських журналістів у перші дні повномасштабного вторгнення опинилась в оточеному росіянами Маріуполі.

Стрічка ґрунтується на щоденних репортажах Чернова та його особистих зйомках власної країни у війні.

Поліцейський Володимир врятував Мстиславу життя, супроводжував знімальну групу та допоміг їм вибратися з Маріуполя.

Удар Росії по Покровську

Ввечері 7 серпня російські окупанти вдарили ракетами по центру Покровська, влучивши у житлову багатоповерхівку. Під час розбору завалів першої пошкодженого будинку відбувся ще один "приліт" у сусідній житловий будинок.

На цей момент завали розбирали працівники ДСНС та поліцейські. Серед представників екстрених служб теж є постраждалі та загиблі. Зокрема, загинув заступник глави ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко.

За словами президента Володимира Зеленського, терористи вдарили по Покровську "Іскандерами". Наразі відомо вже про 7 загиблих і понад 80 поранених.

Експерт Владислав Селезньов переконаний, що росіяни навмисне вдалися до тактики подвійних ударів, аби вбити якомога більше людей.

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