Половину життя віддав службі: у Покровську загинув заступник глави ДСНС Донбасу

Увечері в понеділок, 7 серпня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловому будинку в Покровську Донецької області. Під час пошуково-рятувальних робіт окупанти влаштували повторний обстріл, внаслідок якого загинув заступник голови ДСНС Донецької області Андрій Омельченко.
Про загибель рятувальника повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Андрій Омельченко був полковником служби цивільного захисту, заступником начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Донецькій області.
"Сьогодні його життя забрала російська ракета в Покровську", - йдеться у повідомленні.
Клименко зазначив, що загиблий рятувальник віддав службі половину свого життя. Йому було всього 52 роки.
Ракетний обстріл Покровська
Увечері 7 серпня російські окупанти завдали два ракетні удари по місту Покровськ Донецької області. Спочатку вдарили в житловий будинок, приблизно через 40 хвилин друга ракета впала поблизу. За попередніми даними, семеро людей загинули, зокрема і заступник начальника облуправління ДСНС.
За попередніми даними, РФ атакувала Покровськ ракетами Іскандер.
Станом на 7:00 вівторка відомо, що загинули 7 людей. 67 поранено, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.
Вранці розбір завалів відновили. Вночі рятувальники були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів.
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