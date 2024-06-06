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Ситуація покращиться найближчими днями: в Укренерго анонсували чудові зміни

Ангеліна Підвисоцька
6 червня 2024, 23:26
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Покращення ситуації очікується в ніч з 7 на 8 червня. Однак повністю уникнути графіків вимкнення світла не вийде.
свет, электричество, энергосистема
В Україні найближчими днями покращиться ситуація в енергосистемі / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні найближчими днями покращиться ситуація в енергосистемі. Це пов'язане з виходом в роботу додаткового блоку на атомній електростанції. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі Української правди.

Вихід блока в роботу очікується в ніч з 7 на 8 червня. Це ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі, каже Кудрицький.

"Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі", - стверджують в Укренерго.

відео дня

Водночас Кудрицький зазначає, що це покращення буде лише тимчасовим і допоможе легше дотримуватись лімітів. Попереду буде липень, коли на навантаження в енергосистемі впливатиме ще спека.

Хто такий Володимир Кудрицький?

Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії.

Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal.

Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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