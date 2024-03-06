УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар по "Сергію Котову": росіяни скаржаться на великі втрати екіпажу

Яна Ставська
6 березня 2024, 05:10оновлено 6 березня, 08:34
Цифри набагато вищі, ніж озвучені раніше ГУР.
Сергій Котов
ЗСУ атакували черговий корабель Чорноморського флоту / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Унаслідок удару ЗСУ по патрульному кораблю ЧФ "Сергей Котов" ліквідовано щонайменше 17 членів екіпажу, ще 14 окупантів вважаються "зниклими безвісти", повідомляють російські провоєнні пабліки.

Пропагандисти скаржаться, що російське командування "нічого з цими дронами" зробити не може, тому нібито розглядають питання про переведення Чорноморського флоту в Новоросійськ.

При цьому в Міноборони РФ пропагандистам ніяк не відповіли на запитання, як Росія збирається боротися з українськими морськими безпілотниками.

відео дня

Що відомо про патрульний корабель "Сергей Котов"

Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василий Быков" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони, розроблених у "Північному ПКБ" та побудованих на АТ "Зеленодольський завод імені О.А.М.Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії.

Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василий Быков" увійшов до складу Чорноморського флоту.

Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань.

Третій корабель серії "Павел Державин" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань.

Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021 року, але пізніше строки його здачі було перенесено, повідомляє Вікіпедія.

Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"
Швидкість: 30 вузлів
Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах
Автономність: 60 діб.
Екіпаж: до 80 осіб

Удар по 'Сергію Котову': росіяни скаржаться на великі втрати екіпажу

Знищення "Сергія Котова"

5 березня українські війська атакували пʼятьма морськими дронами малий патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" у Криму. Судно, за свідченнями самих окупантів, у цю ніч несло бойове чергування з протиповітряної оборони.

Було ліквідовано 7 членів екіпажу і ще 6 окупантів поранено. Унаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав ушкоджень корми, правого і лівого бортів.

Як заявив пізніше спікер ВМС України Дмитро Плетенчук, на борту знищеного корабля РФ "Сергій Котов" був бойовий-транспортний гвинтокрил "Ка-29".

Вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні ЗСУ Чорноморський флот новини Криму війна Росії та України Знищення корабля "Сергій Котов"
Реклама

Головне за день

У 3 областях є руйнування через Шахеди: пошкоджені об’єкт інфраструктури і житлові будинки

У 3 областях є руйнування через Шахеди: пошкоджені об’єкт інфраструктури і житлові будинки

11:04 Україна
Як РФ взяла Авдіївку: в ISW розповіли про нову тактику російських військ

Як РФ взяла Авдіївку: в ISW розповіли про нову тактику російських військ

10:59 Україна
Російські пропагандисти "в істериці" після знищення "Сергія Котова" - ISW

Російські пропагандисти "в істериці" після знищення "Сергія Котова" - ISW

09:58 Україна
Всі головні новини

Популярне

РФ націлилася на захоплення стратегічної висоти: під загрозою велике місто – Світан 26934

РФ націлилася на захоплення стратегічної висоти: під загрозою велике місто – Світан

Удача, успіх, гроші та досягнення: 4 знакам зодіаку невимовно пощастить у березні 25912

Удача, успіх, гроші та досягнення: 4 знакам зодіаку невимовно пощастить у березні

Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан 16520

Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан

Росіяни можуть прорвати лінію оборони України: експерт назвав умови 9008

Росіяни можуть прорвати лінію оборони України: експерт назвав умови

Останні новини

11:04

У 3 областях є руйнування через Шахеди: пошкоджені об’єкт інфраструктури і житлові будинки

10:59

Як РФ взяла Авдіївку: в ISW розповіли про нову тактику російських військ

10:32

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Бикам допоможуть друзі, Щурам - НП

10:06

Зеленська відмовилася летіти у США: усе через Навальну

10:05

"Усі були в шоці": Віталій Козловський здивував новиною про своє одруження

РФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - СвітанРФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - Світан
09:58

Російські пропагандисти "в істериці" після знищення "Сергія Котова" - ISW

09:57

"Дадуть після виборів в РФ": Світан сказав, чому США тягнуть із допомогою УкраїніВідео

09:42

"Участь однозначно можлива": Світан розкрив сценарій, коли РФ втягне Китай у війнуВідео

09:42

Чого нам слід повчитися у російський окупантівПогляд

Реклама
09:39

Ну вб'ють, так налякають: 2 речі, які ненавидять таргани

09:03

Загроза прориву до Одеси: полковник ЗСУ оцінив плани росіян щодо Придністров'яВідео

08:58

Медведчук вимагає повернути йому громадянство України й депутатський мандат - ЗМІ

08:31

У Росії потужно вибухнула ТЕЦ: багато постраждалих, під завалами людиВідео

08:16

РФ атакувала Україну ракетами і дронами: скільки повітряних цілей вдалось збити

07:56

Росіяни продають українських полонених на "чорному ринку": в ISW розкрили схеми

07:36

Росіяни змогли просунутись на одному з напрямків фронту: в ISW назвали деталі

07:35

Число 190 заховалося серед чисел 109: лише найуважніші зможуть розгадати загадку

06:45

Прогриміли масштабні вибухи: Росія атакувала Україну "Шахедами", є прильоти

06:10

Масове озвіріння суспільства має закінчитися для Путіна поганоПогляд

05:10

Удар по "Сергію Котову": росіяни скаржаться на великі втрати екіпажу

Реклама
04:40

"Наступ неможливий без допомоги США": полковник ЗСУ дав тривожний прогнозВідео

04:10

"Ситуація небезпечна": росіяни перейшли в наступ на 5 напрямках - полковник ЗСУ

03:30

Розвідка почне важливу операцію: експерт про несподіваний сценарій ліквідації ПутінаВідео

03:00

"Будуть цілувати ноги": Стас Михайлов визвірився на артистів, які виїхали з РФ

02:34

"Чи жалкую я?": танцюрист-воїн Дмитро Дікусар заговорив про зміни під час війни

02:05

Легендарний телеведучий розповів, як оригінально зав'язав дружбу із Сердючкою

01:32

Достатньо 1 погляду: як визначити характер людини за формою обличчя

01:25

Залізний Арні схвалює: позашлюбний син Шварценеггера показав свою кохану

01:00

Як дізнатися оригінальне взуття чи ні: стиліст назвала головні ознаки підробки

00:32

В Україні вирує дуже сильна магнітна буря: коли вона закінчиться

05 березня, вівторок
23:30

РФ стягнула під Харківщину понад 100 тисяч окупантів: чи є загроза наступу

22:54

ЗСУ можуть здобути неочікувані перемоги: у Британії і США зробили сильні заяви

22:30

Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан

22:21

Христина Соловій розповіла, як кинула Жадана заради іншого чоловікаВідео

21:57

На зло чуткам: стало відомо, коли Кейт Міддлтон офіційно з'явиться на публіці

21:41

Коли у війні в Україні буде переламний момент: військовий зробив прогноз

21:31

У Києві масштабна пожежа в екопарку "Осокорки": підозрюють підпал забудовникаВідео

21:08

Війська НАТО можуть опинитися в Україні: президент Чехії зробив гучну заяву

20:47

Лише 2 країни Європи могли б взяти участь у війні в Україні – СвітанВідео

20:29

Зеленський після потоплення "Сергія Котова": безпечних гаваней не буде

Реклама
20:21

Ввечері чи вранці: фахівець розповів, коли найкраще приймати душ

20:05

Що потрібно випити 6 березня, щоб бути здоровим: важливі прикмети дня

19:29

В Україну повертається зима: у багатьох областях буде сніг

19:28

Місячний календар на 6 березня: про що варто поміркувати у цей день

19:27

Тільки не оцет і сода: 3 популярні способи знищення бур’янів насправді є шкідливими

19:14

Як папороть впливає на людину: чому не можна садити його біля будинкуВідео

19:10

Окупанти вперше показали складання Shahed-136 у Росії: що потрібно знатиПогляд

19:04

500 тисяч солдатів і 2 роки підготовки: Світан оцінив загрозу РФ для Києва і ХарковаВідео

18:26

Facebook та Instagram не працюють: глобальний збій "поклав" найпопулярніші соцмережі

18:24

Кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі: у ЗСУ назвали причину

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти