Удар по 'Сергію Котову': росіяни скаржаться на великі втрати екіпажу

Цифри набагато вищі, ніж озвучені раніше ГУР.

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ЗСУ атакували черговий корабель Чорноморського флоту / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Унаслідок удару ЗСУ по патрульному кораблю ЧФ "Сергей Котов" ліквідовано щонайменше 17 членів екіпажу, ще 14 окупантів вважаються "зниклими безвісти", повідомляють російські провоєнні пабліки.

Пропагандисти скаржаться, що російське командування "нічого з цими дронами" зробити не може, тому нібито розглядають питання про переведення Чорноморського флоту в Новоросійськ.

При цьому в Міноборони РФ пропагандистам ніяк не відповіли на запитання, як Росія збирається боротися з українськими морськими безпілотниками.

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Що відомо про патрульний корабель "Сергей Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василий Быков" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони, розроблених у "Північному ПКБ" та побудованих на АТ "Зеленодольський завод імені О.А.М.Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василий Быков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павел Державин" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021 року, але пізніше строки його здачі було перенесено, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Знищення "Сергія Котова"

5 березня українські війська атакували пʼятьма морськими дронами малий патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" у Криму. Судно, за свідченнями самих окупантів, у цю ніч несло бойове чергування з протиповітряної оборони.

Було ліквідовано 7 членів екіпажу і ще 6 окупантів поранено. Унаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав ушкоджень корми, правого і лівого бортів.

Як заявив пізніше спікер ВМС України Дмитро Плетенчук, на борту знищеного корабля РФ "Сергій Котов" був бойовий-транспортний гвинтокрил "Ка-29".

Вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.

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