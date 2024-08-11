Путін може здатися і погодитися на переговори про мир: Жданов назвав єдину умову

Російський диктатор Володимир Путін буде готовий до проведення реальних переговорів з Україною після втечі військ РФ і обвалу фронту, вважає експерт.

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Жданов назвав умову початку мирних переговорів з РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Події в Курській області не вплинуть на переговорну позицію Кремля, але можуть змінити ситуацію на лінії фронту в Україні через можливе перегрупування російських військ та перекидання їх на інші напрямки. Про це в інтерв'ю "Главреду" розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, коментуючи заяву радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка щодо можливості реальних переговорів із Росією, коли вона усвідомить, що війна йде не за планом.

За його словами, внаслідок перегрупування військ РФ деякі оперативні напрямки можуть стати менш напруженими, що дозволить українській армії швидше виснажити ворога.

"Єдине, що може вплинути на переговорну позицію Москви - розгром її армії на полі бою. Причому достатньо розгромити навіть не всі війська, а підрозділи хоча б на одному напрямку", - Мені складно сказати, що мав на увазі Подоляк, коли говорив про можливість переговорів", - вказує експерт. відео дня

Жданов нагадав, що під час візиту до Ірану Шойгу повторив основні вимоги Путіна до України, включаючи виведення військ з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, зняття санкцій з РФ, гарантії невступу України до НАТО та визнання Росією окупованих українських територій. За словами Жданова, саме так Москва бачить умови для початку переговорів із Києвом.

"Тільки розгром на полі бою, який супроводжуватиметься колонами полонених, втечею російських військ і обвалом фронту на одному оперативному напрямку може змусити Путіна погодитися на переговори на основі хоча б якихось компромісів", - резюмував Жданов.

Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Криза в Курській області - що відомо про бої на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, колишня керівниця штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст вважає, що операція в Курській області була ретельно підготовлена, оскільки змогла застати російську армію зненацька. Про це вона зазначила в коментарі для Bild.

Після прориву Сил оборони в Курську область, російські окупанти вирішили перекинути частину своїх військ з шести напрямків в Україні — Херсонського, Запорізького, Куп'янського, Харківського, Покровського і Луганського — а також із Бєлгородського напрямку в РФ, і спрямувати їх на Курщину. За інформацією моніторингового каналу "Николаевский Ванек", росіяни переміщують оперативний резерв одразу з кількох напрямків.

У трьох областях Росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО), у зв'язку з нібито загрозою з боку України. Про це повідомляють керівники цих областей, а також Національний антитерористичний комітет РФ.

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