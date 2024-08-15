Лукашенко хоче, щоб всі сіли за стіл переговорів і закінчили "драчку" в Україні

Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україна та Росії буцімто вигідна американцям та Заходу і закликав сторони примиритись та припинити сварки.

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Лукашенко закликав закінчити війну / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав завершити бійку між Росією, Україною та Білоруссю та врешті сісти за стіл переговорів. Про це пише Telegram-канал BELTA.

"Давайте сядемо за стіл переговорів та закінчимо цю бійку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм", - заявив Лукашенко.

Таким чином самопроголошений президент Білорусі натякнув, що війна в Україні та РФ корисна та вигідна лише для американців та західних чиновників.

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Однак ніяких конкретних фвактів Лукашенко для журналістів не зміг навести і не зміг відповісти конкретно на запитання, кому ж вигідна війна.

Пояснюючи свої слова та позицію, білоруський самопроголошений лідер натякнув, що він говорить саме про американців, однак напряму не захотів називати імена чи посади цих людей, яким, за його словами, вигідний конфлікт.

Також він додав, що, на його думку, Захід хоче, щоб росіяни, білоруси та українці винищили один одного.

В свою чергу журналіст Євген Попов запитав Лукашенка, чи він готовий натиснути "червону кнопку", натякаючи на ядерну зброю, яку росіяни перекинули в Білорусь.

Инфографика: Главред / Країни, які володіють ядерною зброєю

Самопроголошений президент і тут не зміг конкретно дати відповідь на питання та продовжив свою риторику про припинення війни, фактично повторюючи заяви диктатора Пітуна про "братовбивчий конфлікт".

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ розповідали, що в мережу потрапили знімки Лукашенка і користувачі засумнівалися у стані його здоров'я, адже він сильно погладшав.

Раніше також стало відомо, що Лукашенко панічно налаштований і повідомляв, що якшо настане крах Росії, то країни СНД також не зможуть нормально існувати і занепадатимуть.

Також експерти заявили, що на сьогоднішній день Лукашенко продовжує підтримувати Путіна та всіма доступними методами показує, що готовий надавати йому допомоги.

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