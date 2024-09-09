Підручник для 7-го класу з мапою України без Криму: в мережі розгорівся скандал

Мапу України без Криму зображено поруч із текстом гімну України на третій сторінці.

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Підручник з української мови для 7-го класу надрукували з мапою України без Криму / фото: Анастасія Онатій, t.me/npzbvnkngchtn

У нових українських підручниках для 7-го класу авторства Анастасії Онатій і Тараса Ткачука надрукували мапу України без Криму. Про це у своєму Telegram написала книжкова оглядачка Тетяна Гонченко.

Вона зазначила, що підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Мапу України без Криму зображено поруч із текстом гімну України на третій сторінці.

"Переконатися можна ось тут, в електронній версії на сайті Інституту модернізації змісту освіти", – ідеться в повідомленні. відео дня

Варто зауважити, що після розголосу в соціальних мережах співавторка підручника Анастасія Онатій прокоментувала ситуацію.

"Ми щиро визнаємо свій недогляд, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це", - написала вона.

Онатій також запропонувала колегам-освітянам, які отримають її підручник, проводити на уроках флешмоб "Домалюй Крим".

Карта України без Криму в підручнику / фото: Анастасія Онатій

В свою чергу, верстальники кажуть, що "технічна помилка" сталася через те, що на стокових сервісах було придбано стилістичне зображення карти України необхідних параметрів і там, на жаль, не було Криму.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тернопільська обласна бібліотека для дітей опинилася у центрі скандалу через випадок дискримінації внутрішньо переміщеного 7-річного хлопчика з Харкова. За словами матері Святослава, колишньої журналістки Катерини Посохової, працівники бібліотеки відмовляли у видачі книг школяру, оскільки вони могли бути пошкоджені або на них можуть з'явитись написи "слава Росії".

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