Вимагають гроші і цькують: у бібліотеці Тернополя дитині відмовились видати книги

За словами матері 7-річного Святослава, в бібліотеці перестали видавати книжки її сину вказуючи на статус внутрішньопереміщеної особи.

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7-річному переселенцю відмовилися видавати книжки у бібліотеці / Колаж Главред, фото: Facebook Катерина Посохова

Тернопільська обласна бібліотека для дітей опинилася у центрі скандалу через випадок дискримінації внутрішньо переміщеного 7-річного хлопчика з Харкова. За словами матері Святослава, колишньої журналістки Катерини Посохової, працівники бібліотеки відмовляли у видачі книг школяру, оскільки вони могли бути пошкоджені або на них можуть з'явитись написи "слава Росії". Про цей випадок вона розповіла у своєму Facebook.

Катерина пояснила, що її син Святослав є відданим читачем, успішно навчається в місцевій школі, проте в бібліотеці йому стало важче отримувати книги через його статус переселенця.

Вона додала, що протягом понад двох років у Тернополі Святослав регулярно відвідував міську бібліотеку поруч зі школою.

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"Перечитав багато, жодних нарікань не мав. В черговий візит бібліотекар порадила звернутись до значно більшої - обласної бібліотеки. І ось тут ми дізналися, що дитина в Тернополі "не своя", а які можуть бути книги для не своїх?" - написала мама школяра.

За її словами, за 2 книжки, які з вигляду перебувають не в надто належному стані в обласні бібліотеці вимагають з хлопчика і його матері 600 гривень.

"Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про "можете написати "слава Росії, "такі як ви вже багато книг у нас потягли". Але ж які ми?" - обурилися жінка.

Катерина Посохова у своєму дописі опублікувала фото працівниць Тернопільської обласної бібліотеки для дітей: директорки та її заступниці, що відмовлялись видати книжки дитині.

Фото: Facebook Катерина Посохова

Також зазначається, що мати з сином офіційно зареєстровані в місті, жінка працює, а хлопчик відмінно вчиться у школі.

"Сказати, що Свят засмутився - це нічого не сказати. При нас видають дітям книги без проблем, але не йому", - зазначила Катерина.

Вона розповіла, що після годинної дискусії про неприпустимість дискримінації, особливо щодо дитини, яка просто хоче читати, заступниця директорки, схоже, змушена була видачу книг відновити на загальних підставах.

Але після повернення вже прочитаних книг до бібліотеки на формулярі хлопчика з'явилася позначка "звертайтесь до директора", і йому відмовили у подальшій видачі книг без грошової застави.

"Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі. Намагаюсь спокійно апелювати до Конституції, де всі громадяни рівні тощо. У відповідь - або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо", - резюмувала мама хлопчика.

Водночас, на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей не міститься інформації про заставу за користування книгами. Також відсутня відповідна інформація в розділі про платні послуги бібліотеки.

Згідно зі статтею 22 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", користувачі бібліотек мають право безкоштовно користуватися фондами бібліотеки.

Пільги для внутрішньопереміщених осіб - останні зміни

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні змінюються виплати внутрішньо переміщеним особам. Ці зміни викликані зменшенням доходної частини бюджету та вимогами західних партнерів України, які прагнуть оптимізації виплат. Про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З 1 березня для українських переселенців зміниться підхід до виплат фінансової допомоги від держави. Тепер для розрахунку цієї допомоги буде враховуватися загальний дохід усіх членів сім'ї переселенців. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

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